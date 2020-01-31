經濟解析／WHO宣布武漢肺炎為緊急公衛事件有啥作用？

世界衛生組織（WHO）昨天正式宣布將武漢肺炎列為「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC），足見疫情嚴重的程度，但市場卻止跌反彈。不禁令人納悶，字母縮寫為PHEIC除了聽起來像「fake」（假新聞的「假」），到底能起什麼作用？

真的有用！

宣布此次疫情為「PHEIC」代表事態嚴峻、緊急，將有助各國透過協調人員，資金和其他資源，全力配合世衛組織。藉由強調事態嚴重，有助說服已傳出病例國家的公民遵守健康和衛生建議。

儘管世衛組織的建議不具強制性，但各國有相當大的壓力需要遵守世衛組織的建議。喬治敦大學全球健康科學與安全中心教授兼主任Rebecca Katz表示，世衛組織106個成員國受2005年國際衛生條例的約束，如果違反可能觸犯國際法。

為什麼市場不跌反漲？

美股周四上漲，避險貨幣日圓漲幅收斂，周五油價止跌回升，原因在於世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天也強調，「WHO反對任何限制赴陸旅行和貿易的限制措施。」他還誇獎中國大陸政府抗疫「有成，欽佩之至溢於言表」。

OANDA分析師 Edward Moya 說：「WHO宣布突發公共衛生事件，但更重要的是又說沒必要限制旅行和貿易。」

愛丁堡大學全球公共衛生教授Devi Sridhar認為，有關PHEIC的決定總是涉及政治。西非國家在受到有史以來最大規模的伊波拉病毒襲擊後，2014年不願世衛組織發布PHEIC，主要由於擔心造成經濟影響。

譚德塞言猶在耳，中國今天公布的新型冠狀病毒死亡人數竄升42人至213人，光是湖北省一天就新增1,220個確診病例，使全球確診病例已達9,814例，超過SARS期間官方公布的8,096例。

市場買單，但各國政府呢？

諷刺的是，就在世衛組織強調不必限制赴陸旅行後數小時，美國政府將前往中國大陸的旅遊警示拉高為最高的第四級，要求美國公民不要前往大陸，仍在大陸的公民應考慮離境。