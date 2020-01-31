成本大增 LINE母公司Naver去年淨利銳減

南韓主要入口網站業者Naver於30日表示，2019淨利較2018年銳減36.8%，原因是砸下重金拓展新業務。

Naver在呈交給監管機關的文件說，去年淨利達3,968億韓元（3.371億美元），低於前年的6,364億韓元。

Naver表示，2019全年營業利益比2018年下滑24.7%，成為7,101億韓元；去年銷售額年增18%，達到6.6兆韓元的紀錄新高，也是首度突破6兆韓元大關，主因為行動廣告營收大增，但該公司其他事業的成本也增加，例如其關係企業LINE。

Naver去年第4季淨利則比一年前激增58.2%至1,962億韓元，同期營業利益為1,734億韓元，低於前一年的2,133億韓元。營收年增17.9%至1.78兆韓元。

Naver去年廣告事業營收成長10.5%至6,333億韓元，事業平台的營收大增15.2%至2.75兆韓元，主要受到購物事業廣告收入的提振。Naver去年包含LINE在內的平台事業營收則增加18.8%至2.44兆韓元。