親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

成本大增 LINE母公司Naver去年淨利銳減

2020-01-31 00:41經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

南韓主要入口網站業者Naver於30日表示，2019淨利較2018年銳減36.8%，原因是砸下重金拓展新業務。

Naver在呈交給監管機關的文件說，去年淨利達3,968億韓元（3.371億美元），低於前年的6,364億韓元。

Naver表示，2019全年營業利益比2018年下滑24.7%，成為7,101億韓元；去年銷售額年增18%，達到6.6兆韓元的紀錄新高，也是首度突破6兆韓元大關，主因為行動廣告營收大增，但該公司其他事業的成本也增加，例如其關係企業LINE

Naver去年第4季淨利則比一年前激增58.2%至1,962億韓元，同期營業利益為1,734億韓元，低於前一年的2,133億韓元。營收年增17.9%至1.78兆韓元。

Naver去年廣告事業營收成長10.5%至6,333億韓元，事業平台的營收大增15.2%至2.75兆韓元，主要受到購物事業廣告收入的提振。Naver去年包含LINE在內的平台事業營收則增加18.8%至2.44兆韓元。

由於行動漫畫（Webtoon）和V LIVE串流服務在全球市場都穩定成長，去年內容服務銷售成長17.3%至6,632億韓元；IT平台的營收也飆升28.6%至4,575億韓元，主因是行動支付部門Naver Pay表現穩定。

Naver去年淨利達3,968億韓元（3.371億美元），低於前一年的6,364...
Naver去年淨利達3,968億韓元（3.371億美元），低於前一年的6,364億韓元。路透
分享

廣告LINE南韓

延伸閱讀

林口長庚驚傳武漢肺炎病例？ 兩網友傳假訊息遭...

不滿武漢撤僑隔離中心設附近 南韓民眾丟雞蛋抗...

南韓首度出現人傳人武漢肺炎病例 確診達6例

網紅「米砂」偷拍前男友LINE對話 法院判賠...

相關新聞

AKUT臉書貼中華民國國旗 中文感謝遠方朋友們

2020-01-30 19:50

內唐亞胡來訪前夕 蒲亭赦免以色列女毒犯

2020-01-30 18:03

梅根自打臉？婚前婉拒女王給自由 婚後反悔、閃退王室

2020-01-30 17:17

「謝絕東大女生」的學生社團 新學年度不准參加迎新

2020-01-30 17:03

爭議應許之地：美國一面倒的「以巴和平計畫」

2020-01-30 16:46

北海道星野度假村驚傳雪崩 8人遇險1人重傷

2020-01-30 16:29

前日產董座戈恩棄保潛逃 東京檢方發布新拘捕令

2020-01-30 15:45

馬拉拉、珍古德聯名信 促盡速行動解決貧窮問題

2020-01-30 15:21

川普簽美墨加協定 杜魯多想跟進

2020-01-30 14:27

歐洲議會通過脫歐協議 英歐1月31日分手

2020-01-30 14:24

影／掰掰！英國再一天就脫歐 歐盟議員大合唱歡送

2020-01-30 13:47

日本明仁上皇驚傳短暫昏迷 檢查未發現原因

2020-01-30 12:59

後梅根時期的凱特每天工作18小時 拚第4胎計畫暫緩

2020-01-29 22:09

哈利老丈人喊話：像個男人硬起來

2020-01-29 21:32

孤臣無力可回天！英國防大臣反對華為參與5G建設成孤鳥

2020-01-29 21:08

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

北海道星野度假村驚傳雪崩 8人遇險1人重傷

2020-01-30 16:29

日本明仁上皇驚傳短暫昏迷 檢查未發現原因

2020-01-30 12:59

不只珍奶！日本下一波流行這款台灣味 美食家：早餐新選擇

2020-01-30 18:42

杜拜房價崩跌 官方強力救市

2020-01-30 01:07

美股回吐漲幅 Fed主席鮑爾提及冠狀病毒的不確定性

2020-01-30 06:49

AKUT臉書貼中華民國國旗 中文感謝遠方朋友們

2020-01-30 19:50

Google加州新園區 惹議

2020-01-30 01:08

影／掰掰！英國再一天就脫歐 歐盟議員大合唱歡送

2020-01-30 13:47

相差45歲祖孫戀！英國嬤傾心埃及男 見面4天想閃婚

2020-01-30 15:59

「股神」巴菲特脫手紙媒 31報49周刊全賣了

2020-01-30 14:27

Google前執行長：美國AI領先地位五年後可能被中國超越

2020-01-30 11:34

日本也鬧口罩荒 工廠加緊生產趕出貨

2020-01-30 21:35

川普口中美麗的邊牆 遭強風吹垮

2020-01-30 21:20

「謝絕東大女生」的學生社團 新學年度不准參加迎新

2020-01-30 17:03

佛羅里達消滅外來種 辦「蟒蛇盃」大賽10天抓80條

2020-01-30 14:55

哈維溫斯坦邀3P 怒斥女演員不懂潛規則

2020-01-30 17:55

歐洲議會通過脫歐協議 英歐1月31日分手

2020-01-30 08:35

這些顧慮 讓「美股啦啦隊長」也開始擔憂

2020-01-30 21:18

2報廢衛星高速朝彼此接近 可能迎面撞上

2020-01-30 10:58

川普又下指導棋 促Fed降息

2020-01-30 01:06

梅根自打臉？婚前婉拒女王給自由 婚後反悔、閃退王室

2020-01-30 17:17

蘋果財測考量武漢肺炎 武漢供應鏈有替代方案

2020-01-30 08:34

向近3萬應徵者抱歉 日富豪取消徵女友陪伴繞月

2020-01-30 17:07

武漢肺炎延燒世衛急商 亞股全跌趴

2020-01-30 18:39

Switch需求令人憂 任天堂上季獲利、全年財測不如預期

2020-01-30 16:47

737 MAX停飛 波音20多年來首見年度虧損

2020-01-30 13:56

疫情衝擊亞幣！雙印成外匯避險去處、台泰最脆弱

2020-01-30 17:51

彈劾審理可能戛然落幕 議員：川普最快31日無罪

2020-01-30 12:31

聯準會基準利率按兵不動

2020-01-30 03:04

被美景吸引 父子徒步冰湖跌入水中險喪命

2020-01-30 13:45

馬斯克飾演「沉默刺客」 5招成功殺退空頭

2020-01-30 18:24

Fed今年首次利率決策按兵不動 關注武漢肺炎衝擊

2020-01-30 08:16

「這是行規」證人淚訴淫魔逼迫 稱已切輸精管

2020-01-30 17:50

洛城陪審團裁決蘋果博通侵權 應賠加州理工11億美元

2020-01-30 13:54

揮別傳統迎向數位 BBC將裁減450個工作機會

2020-01-30 15:30

超微本季展望 不如預期

2020-01-30 01:07

美前國安顧問波頓出書遭阻 媒體曝光爆料內容

2020-01-30 20:59

國防部3度上修 伊朗射彈50美軍腦損傷

2020-01-30 17:50

美房貸申請件數攀升

2020-01-30 01:08

聯準會主席警告 中國爆發疫情恐增全球經濟風險

2020-01-30 06:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top