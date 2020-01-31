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彭博：全球擔憂武漢肺炎 可能不再歡迎中國人

2020-01-31 00:33經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

全球多家航空公司紛紛暫停中國大陸航線，歐洲諸多學校暫緩招募中國大陸交換生，南韓餐廳業者也對陸客敬而遠之。

彭博資訊報導，在新型冠狀病毒（又稱「武漢肺炎」）疫情從中國大陸擴散至全球之際，各國政府、企業、教育機構正努力找尋正確的對應之策，其中捍衛公共衛生就是當務之急。不過，如何達成這項目標，同時不使大陸人民背負罵名，將是一大挑戰。

隨著中國大陸武漢肺炎的確診病例超過7,700人、死亡病例達到170例，外界的擔憂持續升高。許多在大陸設有營運據點的跨國企業紛紛要求員工在家上班，航空公司也縮減飛往大陸的航班；幾國已對重災區武漢周圍的城市進行撤僑。

儘管多數確診病例是武漢或周圍城市的人、或者曾與患者接觸過者，但自從武漢肺炎開始擴散，世界各地的亞洲面孔表示，自己的憂慮正與日俱增，某些人甚至明顯表現出更深層的情緒。

以南韓為例，餐廳業者開始在窗戶貼上「中國人不得進入」（no Chinese allowed）的標語。一家歡迎外國遊客的南韓賭場說，不再接受陸客團；逾50萬名南韓民眾已向政府請願，呼籲禁止大陸遊客。

根據微博一段音檔，一名女性陸客造訪日本伊豆半島的伊東市時，遭餐廳服務生對她喊：「中國人！出去！」（Chinese! Out!）。這則貼文還包括一段電訪這家不願具名的餐廳對話紀錄；這段對話紀錄是鳳凰衛視一名記者所分享。

接受訪問的女性餐廳員工表示，餐廳拒絕陸客及東南亞遊客，原因是業主擔憂肺炎疫情，「如果我們的老闆感染肺炎不幸喪生，誰要負責任？」

撇開健康疑慮不談，南韓及日本對肺炎疫情的反應，也反映出兩國長期以來與中國大陸的摩擦，及對中國大陸在亞太地區影響力日益擴大的不滿。這些不滿的情緒遠勝於陸客帶動周遭國家經濟的利多，包括南韓去年11月的觀光客人數年比大增25%至550萬人。

冷漠對待大陸人的跡象不只出現在亞洲。例如法國當地報紙業者Courrier Picard使用「黃色警戒」（Yellow Alert）的標題，報導與新型冠狀病毒相關的頭版頭條新聞，從而引起眾怒。該報紙後來向讀者道歉；這些讀者上推特發文，抨擊這個標題在影射「黃禍」（Yellow Peril），也就是形容19世紀東亞人的排外用語。

位於丹麥的中國大使館也呼籲日德蘭郵報（Jyllands-Posten）道歉，因這家報社日前出刊的漫畫將中國五星旗改為五枚冠狀病毒。但日德蘭郵報拒絕道歉，並表示丹麥擁有言論自由的傳統。

日德蘭郵報日前出刊的漫畫將中國五星旗改為五枚冠狀病毒。網路照片
日德蘭郵報日前出刊的漫畫將中國五星旗改為五枚冠狀病毒。網路照片
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武漢肺炎南韓

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