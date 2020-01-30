經濟發出加速成長信號 英國央行維持利率按兵不動

英國央行30日決議利率按兵不動，維持在0.75%，並表示自去年12月國會大選以來，英國浮現經濟加速成長的跡象，且全球經濟更趨穩定，代表目前沒有推出更多刺激措施的需求。

金融市場認為英國央行的降息機率為五成，但貨幣政策委員會（MPC）內部看法依然分歧，兩名委員認為應降息，七名贊成利率不變。路透訪調的經濟學家原本預期，會有三名委員支持降息。

英國央行總裁卡尼將於3月交棒給貝利（Andrew Bailey），本次按兵不動，為下任總裁貝利保留操作空間。

英國央行在季度貨幣政策報告說：「若近來發出更正面信號的全球及國內經濟活動指標難以為繼，或國內物價指數保持相對疲弱，（貨幣）政策可能須朝著強化英國國內生產毛額（GDP）預期中成長的方向前進。」

然而英國央行也表示，自英國首相強生在12月12日的大選意外大勝後，企業調查樂觀地預估經濟將加速成長，若真如此，未來政策可能須「些微緊縮」。