親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

大S老公汪小菲買1萬個口罩助台灣　網友大讚：兩岸一家親

受疫情衝擊…台股重挫近700點收11,421 創最大跌點紀錄

影／掰掰！英國再一天就脫歐 歐盟議員大合唱歡送

2020-01-30 13:47聯合報 編譯周辰陽／即時報導

歐洲議會29日表決通過英國脫離歐盟，為英國維持47年的歐盟成員國資格正式畫下句點，眾多歐洲議員起立牽手合唱蘇格蘭民謠「友誼萬歲」（Auld Lang Syne）送別，但英國脫歐黨黨魁法拉吉卻在表決前的辯論大放厥詞，還違反議事規則、與脫歐黨同僚揮舞英國國旗，隨即被當場消音。

歐盟執委會主席范德賴恩在結辯時表示，歐盟希望和英國建立緊密的夥伴關係，但也知道某種程度上，必須將英方視為「第三國」來打交道。她引述英國名詩人艾略特（George Eliot）的著作，「只有面對離別的痛苦，我們才能知曉愛有多深」，聲言「我們將永遠愛你們，我們將永遠不會遠離，歐洲萬歲！」

身兼歐洲議員的法拉吉則利用最後一次發言的機會，直指他跟同僚「愛歐洲，但恨歐盟，就這麼簡單。」法拉吉高呼脫離歐洲的好處，又稱他知道歐盟「想禁掉我們的國旗」，隨即和其他脫歐黨歐洲議員揮舞米字旗告別，「期待未來和你們合作時，是以主權…」

由於歐洲議會議事規則禁止揮舞國旗，法拉吉的麥克風被當場切斷消音，主持議事的愛爾蘭籍歐洲議會副主席麥吉尼斯（Mairead McGuinnes）要他們將旗幟收起，眼見脫歐黨歐洲議員鼓譟，她接著就指示「拿走你們的旗子，你們要離開了，如果你們現在離開，就把旗子一起帶走，再見！」

不同於脫歐派趾高氣昂地退場，其他英國籍歐洲議員則顯得離情依依，像綠黨的卡托（Molly Scott Cato）就對英國脫歐深表「悲傷和遺憾」，也希望自己有朝一日可以重回歐洲議會。工黨歐洲議員參與的S&D黨團則秀出標語，稱「這不是告別，而是再會」（It's not goodbye, it's au revoir）。

歐洲議會29日正式表決通過英國脫離歐盟後，眾多歐洲議員起立牽手合唱蘇格蘭民謠「友...
歐洲議會29日正式表決通過英國脫離歐盟後，眾多歐洲議員起立牽手合唱蘇格蘭民謠「友誼萬歲」送別。美聯社
分享

英國脫歐歐盟

延伸閱讀

英國脫歐3年歹戲拖棚 終將宣告落幕

歐洲議會通過脫歐協議 英歐1月31日分手

天津口岸對歐盟 進出口增3.2%

高風險5G供應商 歐盟：會員國可限制或禁止

相關新聞

日本明仁上皇驚傳短暫昏迷 檢查未發現原因

2020-01-30 12:59

後梅根時期的凱特每天工作18小時 拚第4胎計畫暫緩

2020-01-29 22:09

哈利老丈人喊話：像個男人硬起來

2020-01-29 21:32

孤臣無力可回天！英國防大臣反對華為參與5G建設成孤鳥

2020-01-29 21:08

肉食排碳高 牛津大學團隊呼籲增加肉稅

2020-01-29 20:27

美公布「中東和平新計畫」陸：應聽巴勒斯坦看法

2020-01-29 18:24

捍衛達賴喇嘛轉世自由 美眾議院通過西藏支援法

2020-01-29 16:40

辱中國？5星旗被換成5枚冠狀病毒 丹麥報紙拒道歉

2020-01-29 16:24

糾纏20年 85歲比利時前國王認了51歲私生女

2020-01-29 15:56

提前至9月大選 紐西蘭總理施政考驗

2020-01-29 15:54

強震後捐款激增 土耳其搜救團AKUT感謝台灣

2020-01-29 13:27

拒為「五星病毒旗」道歉 丹麥總理：我們擁有言論自由

2020-01-29 11:51

緩不濟急？流行病疫苗的研發昂貴費時 真的有用嗎

2020-01-29 11:34

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

為何非華為不可? 英內政大臣簡單一句話堵所有雜音

2020-01-29 19:20

爸陪女兒溫習生物科考試 竟意外摸到硬塊「罹癌險死」

2020-01-29 20:21

日女剪髮後大變身！「整容級剪髮」對比照看傻網友

2020-01-29 19:37

全球對中國有多依賴？NYT：武漢肺炎是檢驗試紙

2020-01-30 00:06

後梅根時期的凱特每天工作18小時 拚第4胎計畫暫緩

2020-01-29 22:09

杜拜房價崩跌 官方強力救市

2020-01-30 01:07

關過食人魔、開膛手傑克…英最恐怖精神病院側樓出售 挖出駭人故事

2020-01-29 21:00

日本明仁上皇驚傳短暫昏迷 檢查未發現原因

2020-01-30 12:59

美股回吐漲幅 Fed主席鮑爾提及冠狀病毒的不確定性

2020-01-30 06:49

武漢肺炎 美中第一階段貿易協議恐受「池魚之殃」

2020-01-29 16:31

辱中國？5星旗被換成5枚冠狀病毒 丹麥報紙拒道歉

2020-01-29 16:24

Google加州新園區 惹議

2020-01-30 01:08

川普放中興通訊一馬 有2大考量

2020-01-30 00:33

油價跳漲 傳胡塞叛軍飛彈攻擊沙烏地阿拉伯

2020-01-29 22:07

轟波頓新書「令人討厭和不實」川普：因戰爭風險開除他

2020-01-29 22:37

哈利老丈人喊話：像個男人硬起來

2020-01-29 21:32

急赴英再次施壓！龐培歐：美情報不會在華為網路中傳遞

2020-01-29 23:11

美施壓失敗 歐盟跟進英國不全面限制華為參與5G建設

2020-01-29 22:01

月領大陸620萬元 哈佛知名奈米專家被捕

2020-01-30 00:33

孤臣無力可回天！英國防大臣反對華為參與5G建設成孤鳥

2020-01-29 21:08

英國批准華為有限度參與5G 華府：失望

2020-01-29 16:32

捍衛達賴喇嘛轉世自由 美眾議院通過西藏支援法

2020-01-29 16:40

川普彈劾案新變數 恐難封殺新證人

2020-01-30 00:33

夫婦被殺埋屋底、另發現3具屍體 疑女婿殺人魔幹的

2020-01-29 16:05

Google前執行長：美國AI領先地位五年後可能被中國超越

2020-01-30 11:34

蘋果財測考量武漢肺炎 武漢供應鏈有替代方案

2020-01-30 08:34

歐洲議會通過脫歐協議 英歐1月31日分手

2020-01-30 08:35

川普又下指導棋 促Fed降息

2020-01-30 01:06

糾纏20年 85歲比利時前國王認了51歲私生女

2020-01-29 15:56

川普公布中東和平計畫 路透重點分析

2020-01-29 14:49

川普中東和平計畫 獨厚以色列挨批

2020-01-30 00:33

2報廢衛星高速朝彼此接近 可能迎面撞上

2020-01-30 10:58

彭博專欄作家高燦鳴：蘋果應解除穿戴式裝置的束縛

2020-01-29 14:25

WHO排除與會抗武漢肺炎 澳洲學者籲各國挺台灣

2020-01-29 18:41

聯準會基準利率按兵不動

2020-01-30 03:04

維秘執行長傳將交棒及物色新買家 母公司股價應聲飆

2020-01-29 22:32

美公布「中東和平新計畫」陸：應聽巴勒斯坦看法

2020-01-29 18:24

影／掰掰！英國再一天就脫歐 歐盟議員大合唱歡送

2020-01-30 13:47

Fed今年首次利率決策按兵不動 關注武漢肺炎衝擊

2020-01-30 08:16

彈劾審理可能戛然落幕 議員：川普最快31日無罪

2020-01-30 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top