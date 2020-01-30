影／掰掰！英國再一天就脫歐 歐盟議員大合唱歡送

歐洲議會29日表決通過英國脫離歐盟，為英國維持47年的歐盟成員國資格正式畫下句點，眾多歐洲議員起立牽手合唱蘇格蘭民謠「友誼萬歲」（Auld Lang Syne）送別，但英國脫歐黨黨魁法拉吉卻在表決前的辯論大放厥詞，還違反議事規則、與脫歐黨同僚揮舞英國國旗，隨即被當場消音。

歐盟執委會主席范德賴恩在結辯時表示，歐盟希望和英國建立緊密的夥伴關係，但也知道某種程度上，必須將英方視為「第三國」來打交道。她引述英國名詩人艾略特（George Eliot）的著作，「只有面對離別的痛苦，我們才能知曉愛有多深」，聲言「我們將永遠愛你們，我們將永遠不會遠離，歐洲萬歲！」

身兼歐洲議員的法拉吉則利用最後一次發言的機會，直指他跟同僚「愛歐洲，但恨歐盟，就這麼簡單。」法拉吉高呼脫離歐洲的好處，又稱他知道歐盟「想禁掉我們的國旗」，隨即和其他脫歐黨歐洲議員揮舞米字旗告別，「期待未來和你們合作時，是以主權…」

由於歐洲議會議事規則禁止揮舞國旗，法拉吉的麥克風被當場切斷消音，主持議事的愛爾蘭籍歐洲議會副主席麥吉尼斯（Mairead McGuinnes）要他們將旗幟收起，眼見脫歐黨歐洲議員鼓譟，她接著就指示「拿走你們的旗子，你們要離開了，如果你們現在離開，就把旗子一起帶走，再見！」