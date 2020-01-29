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冷吱吱！寒流襲台最低溫剩6度 氣象局曝影響最劇時間點

哈利老丈人喊話：像個男人硬起來

2020-01-29 21:32聯合報 編譯張佑生╱即時報導

好不容易稍微獲得喘息空間的英國哈利王子與妻子梅根，又登上新聞版面！

這次出招的是與梅根不合的父親湯瑪斯（Thomas Markle），他透過媒體訪問向女婿喊話，要哈利硬起來（man up），是個男人的話就趕緊帶兒子亞契（Archie Mountbatten-Windsor）來看素未謀面的外公。湯瑪斯的發言似乎在暗批哈利太聽梅根的話。

哈利王子與梅根決定淡出王室，震驚全球。路透資料照片
哈利王子與梅根決定淡出王室，震驚全球。路透資料照片
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英國哈利王子

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