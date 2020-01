孤臣無力可回天! 英國防大臣反對華為參與5G建設成孤鳥

英國首相強生(Boris Johnson)28日召開國家安全會議,決定開放華為參與5G建設。國防大臣華萊士(Ben Wallace)獨排眾議,堅決反對開放,可惜孤掌難鳴,只能投稿報紙以明志。

泰晤士報披露,在90分鐘的會議中,華萊士痛陳英國必須聽取最堅實盟邦美國的警告,即華韋對國安構成威脅,還說「沒有一個國家是中國的朋友」。與會人士透露,華萊士是唯一的反對者。原本反對的內政大臣Priti Patel態度轉趨低調。