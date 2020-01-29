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孤臣無力可回天! 英國防大臣反對華為參與5G建設成孤鳥

2020-01-29 21:08聯合報 編譯張佑生╱即時報導

英國首相強生（Boris Johnson）28日召開國家安全會議，決定開放華為參與5G建設。國防大臣華萊士（Ben Wallace）獨排眾議，堅決反對開放，可惜孤掌難鳴，只能投稿報紙以明志。

泰晤士報披露，在90分鐘的會議中，華萊士痛陳英國必須聽取最堅實盟邦美國的警告，即華韋對國安構成威脅，還說「沒有一個國家是中國的朋友」。與會人士透露，華萊士是唯一的反對者。原本反對的內政大臣Priti Patel態度轉趨低調。

泰晤士報29日登出華萊士的投書，他批評西方國家「眼睛沒看球」（“took its eye off the ball”），才會讓中國憑藉政府補貼成為全球5G領導者

英國國防大臣華萊士準備出席內閣會議。法新社
英國國防大臣華萊士準備出席內閣會議。法新社
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