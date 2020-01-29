南韓包機將於明日10點前往武漢撤僑

韓聯社首爾1月29日電 ，南韓政府派出的第一架包機將於30日上午10點從仁川國際機場起飛，赴武漢接回因新型冠狀病毒感染的肺炎疫情而被困在當地的僑民。第二架包機將於當天中午出發。

外交部第二次官（副部長）李泰鎬將率政府應急工作組將乘第一架包機赴華。應急工作組由外交部工作人員、國立中央醫療中心的醫務人員、國立仁川機場檢疫所的檢疫人員等組成，他們將為接回聚集在武漢天河機場的僑民提供支援。兩架包機將在當天飛回首爾金浦機場，應急工作組將全程觀察乘客的健康狀態。