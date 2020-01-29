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中國一天生產2000萬副口罩 為什麼還是買不到？

南韓包機將於明日10點前往武漢撤僑

2020-01-29 16:47聯合報 編譯張佑生╱即時報導

韓聯社首爾1月29日電 ，南韓政府派出的第一架包機將於30日上午10點從仁川國際機場起飛，赴武漢接回因新型冠狀病毒感染的肺炎疫情而被困在當地的僑民。第二架包機將於當天中午出發。

外交部第二次官（副部長）李泰鎬將率政府應急工作組將乘第一架包機赴華。應急工作組由外交部工作人員、國立中央醫療中心的醫務人員、國立仁川機場檢疫所的檢疫人員等組成，他們將為接回聚集在武漢天河機場的僑民提供支援。兩架包機將在當天飛回首爾金浦機場，應急工作組將全程觀察乘客的健康狀態。

31日，外交部在外同胞領事室長李相鎮將率應急工作組赴華接僑，31日出發的包機將利用首爾金浦機場出發和返回。

首爾街頭29日有團體請願要求政府禁止中國大陸遊客入境。歐新社
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