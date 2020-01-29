捍衛達賴喇嘛轉世自由 美眾議院通過西藏支援法

美國眾議院今日通過《西藏政策及支援法案》，以捍衛藏人宗教自由，保障西藏自治地位。法案規定，中共官員不得干涉未來包含達賴喇嘛在內的藏傳佛教領袖轉世，否則美方將會予以制裁。法新 分享 facebook 美國眾議院今日通過《西藏政策及支援法案》，以捍衛藏人宗教自由，保障西藏自治地位。法案規定，中共官員不得干涉未來包含達賴喇嘛在內的藏傳佛教領袖轉世，否則美方將會予以制裁。

由民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）去年9月主提的《西藏政策及支援法案》獲得跨黨派支持，於去年12月在眾院外委會通過。今天再以392比22壓倒性的票數通過。該法案主旨在更新及加強2002年的「西藏政策法」，讓美國更強力去支持藏人。

麥高文在投票前也表示，「顯然，我們都支持積極有效的美中關係，但最緊要的是，中國政府必須尊重所有人的人權。」

法案指出若中國干預達賴喇嘛繼任者辨識、轉世的程序，將被視為違反藏傳佛教徒及西藏人民的宗教自由，美方能對相關中國官員採取經濟、簽證制裁。法案也說明在美國於西藏首府拉薩設立領事機構前，中國不得在美設立新的領事機構。除了宗教事務，法案也包含敦促美國國務院，設法保護青藏高原的水源；擴大西藏問題特別協調員的權利。

眾議院外交委員會的共和黨籍議員麥考爾（Michael McCaul）發表對此法案的支持時，表示中國共產黨對信仰的打壓是對宗教自由的最大威脅，這項法案指出宗教迫害並非是中國國家主席習近平上台後才開始的，中共一向對宗教厭惡且恐懼。