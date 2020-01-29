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糾纏20年 85歲比利時前國王認了51歲私生女

2020-01-29 15:56世界日報 編譯馮克芸╱綜合28日電

英國廣播公司（BBC）28日報導，比利時前國王阿爾貝二世（Albert II）的私生女認親爭議終於塵埃落定，在DNA鑑定顯示兩人為血親後，阿爾貝二世承認他曾婚外生女，過去聲稱是他私生女的藝術家博埃爾（Delphine Bol）的確就是他的女兒。

此案從1999年阿爾貝二世妻子的一部非授權自傳展開，書中稱當時擔任國王的阿爾貝二世有一名私生子。藝術家博埃爾在2005年的一項訪問中，聲稱阿爾貝二世是她的生父，她的母親是德塞利斯隆尚男爵夫人（Baroness Sybille de Selys Longchamps），她在1966-1984年之間、阿爾貝二世還是王儲時發生婚外情

此案纏訟超過10年，阿爾貝二世在位期間依法得免訴訟，2013年因健康因素退位後才正式被告，但他多年來拒絕接受DNA檢測，直到最近。

博埃爾的律師說，阿爾貝二世認女，對博埃爾而言是一種「解脫」。律師還說，博埃爾之所以與阿爾貝打官司，是希望「避免自己的子女承接此一重擔」，她的人生「因追索自己的身世而長期陷入噩夢之中」，「她有一個粗暴否認她身世的生父」。

阿爾貝二世的律師說，阿爾貝二世在得知DNA檢測結果，且科學結論指出他就是博埃爾的生父後，決定停止打官司，「現在他接受博埃爾是他的第四個孩子」。

由於阿爾貝二世長期不接受DNA檢測，比利時上訴法庭去年5月裁定，阿爾貝二世必須「每日支付5000歐元（約5510美元）」給博埃爾，直到他願意接受DNA鑑定。

阿爾貝二世（85歲）

在位期間╱1993年-2013年

家庭╱1959年娶了義大利女貴族寶拉，即後來的寶拉王后，兩人育有二子一女

婚外情╱1966年到1984年偷吃女貴族，1968年生下一女博埃爾，阿爾貝原本不認親骨肉，自2013年纏訟至今

DNA婚外情藝術家

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