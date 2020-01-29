拒為「五星病毒旗」道歉 丹麥總理：我們擁有言論自由

丹麥「日德蘭郵報」27日出刊諷刺漫畫，將中國國旗上的5星換成5枚新型冠狀病毒圖案，引發北京憤怒抗議。繼報社拒絕道歉並強調他們「不能為自認沒有錯的事道歉」後，丹麥總理梅特（Mette Frederiksen）也拒絕為此道歉。

「日德蘭郵報」刊出爭議性圖片後引發中國憤怒抗議，中國駐丹麥大使館發布聲明指控這張改圖「侮辱中國」，「傷害中國人民感情」且踰越「言論自由的道德界線」，要求報社向中國人民公開道歉。法新 分享 facebook

「日德蘭郵報」刊出爭議性圖片後引發中國憤怒抗議，中國駐丹麥大使館發布聲明指控這張改圖「侮辱中國」，「傷害中國人民感情」且踰越「言論自由的道德界線」，要求報社向中國人民公開道歉。

日德蘭郵報總編輯尼布魯（Jacob Nybroe）表示，他們不會「夢想」去嘲笑中國的情況，但也拒絕道歉。尼布魯說：「我們不能為自認沒有錯的事道歉。我們並無貶損或嘲笑的意圖，也不認為這幅漫畫有這些用意。依我來看，這件事是關於文化上理解方式不同。」

對於中國政府的不滿，丹麥總理梅特表示：「其實沒什麼好說的，言論自由和諷刺漫畫都是丹麥非常重要的傳統，未來也會持續下去，這是丹麥眾所皆知的價值，我們不會做什麼改變」。

梅特強調丹麥擁有言論自由，沒必要因此解釋對中國的立場。更表示自己代表丹麥及政府官員發言，沒有人可以對丹麥的自由提出疑問。梅特也再度重申，她的發言可以被視為丹麥政府的「官方聲明」。