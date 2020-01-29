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緩不濟急？流行病疫苗的研發昂貴費時 真的有用嗎

2020-01-29 11:34聯合報 編譯季晶晶／即時報導

紐約時報報導，目前有澳洲在內多個國家以及嬌生等至少三家公司的科學家正努力加速研發疫苗，以阻止武漢肺炎疫情蔓延。雖然經驗顯示，疫苗經常緩不濟急，但專家認為有其重要性。

科學家加速為武漢肺炎研發疫苗。路透
科學家加速為武漢肺炎研發疫苗。路透
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歷史經驗顯示，疫苗一直是預防疾病的最佳公共衛生工具之一。但即使科技日新月異、基因組學有長足進步、全球協力優於過往，研究人員能以前所未有的速度取得進展，疫苗研發過程仍舊昂貴耗時且具風險。由於疫苗必須經過密集的動物和人體實驗，所以需時數月，甚至數年之久。任何疫苗要上市供接種，順利狀況下也至少需要一年。

「流行病防治創新聯盟」執行長海契特說：「在疫情爆發初期，疫苗可能無所助益，但如果我們能及時研發出疫苗，稍後會是資產。」

每次有新流行病，科學家基本上必須從零開始。2003年，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情爆發，從公布病毒基因定序到開發疫苗進行人體實驗，研究人員大約花了20個月。不過，2015年茲卡（Zika）病毒大流行，研究人員將時間壓縮到六個月。這次，他們希望協力合作能將所需時間減半。

SARS的疫苗並未上市，因為準備好之前，各項公衛舉措已成功控制住疫情。

與嬌生同時競爭研發疫苗的生技業者Moderna Therapeutics執行長班塞爾堅信，疫苗仍有必要性，因為即使疫情緩解，永遠有可能捲土重來，「有所準備很重要」。

專家認為，基於氣候變遷、都市化和全球旅遊等因素，疫情爆發頻率將有增無減。

德州兒童醫院疫苗研發中心共同總監侯泰茲說，可能必須考慮，為冠狀病毒感染設計特殊的基礎機制，如同流感一般。偵測和監控感染，並研發疫苗，將為未來的疫情爆發提供保險。

他說：「我們才剛開始理解，疫苗的力量遠遠超越公共衛生，他們也對全球經濟和安全至關重要。」

疫苗疫情嬌生SARS武漢肺炎

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