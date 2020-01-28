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追趕台積! 三星狠砸4兆韓元下單ASML採購20台EUV

2020-01-28 17:55經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

南韓媒體先驅商業報（Herald Business Newspaper）引述匿名產業人士報導，三星電子已在1月15日與半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）簽約，以4兆韓元（33.8億美元）採購約20台極紫外光（EUV）微影設備。

去年10月就有消息傳出，三星電子向ASML採購15台EUV設備，現在最新的數字代表三星的採購量高於初步的規劃。

消息人士說，這些EUV設備將在兩年內交貨給三星，用於晶圓代工事業與下一代DRAM的生產。

另外，「首爾經濟新聞」也報導，三星電子最快在今年底首度採用EUV設備生產DRAM。

韓媒報導，三星電子已向艾司摩爾（ASML）下單，要採購約20台EUV微影設備。 ...
韓媒報導，三星電子已向艾司摩爾（ASML）下單，要採購約20台EUV微影設備。 路透
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