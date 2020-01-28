追趕台積! 三星狠砸4兆韓元下單ASML採購20台EUV

南韓媒體先驅商業報（Herald Business Newspaper）引述匿名產業人士報導，三星電子已在1月15日與半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）簽約，以4兆韓元（33.8億美元）採購約20台極紫外光（EUV）微影設備。

去年10月就有消息傳出，三星電子向ASML採購15台EUV設備，現在最新的數字代表三星的採購量高於初步的規劃。

消息人士說，這些EUV設備將在兩年內交貨給三星，用於晶圓代工事業與下一代DRAM的生產。