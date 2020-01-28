坦承對示威者執法過當？法國宣布停用裝炸藥催淚彈

紐約時報28日報導，法國政府26日宣布，未來在驅離示威遊行參與民眾時，該國安全部隊將不再使用裝有炸藥的催淚瓦斯彈。

法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）26日說，法國當局目前「最嚴重情況下」才會使用的催淚瓦斯彈GLI-F4，在裝填爆裂物上有瑕疵，警方將立即停用。

法國媒體報導，GLI-F4內裝有25克TNT炸藥，法國是唯一使用催淚瓦斯維持公共秩序的歐洲國家。

卡斯塔納告訴「France 3」電視台說，GLI-F4並無顯示其危險性的特別顏色或標章；當員警被迫使用GLI-F4來解除威脅時，有時示威民眾會撿起來且「受重傷」。

這種催淚瓦斯彈可由發射器發射，或徒手扔擲，會在受力當下或稍後引爆，其原意並非傷害民眾，而是使示威民眾分辨不出方向，但一些直接接觸這種瓦斯彈的人將會傷勢嚴重。

卡斯塔納說，由於警方是唯一可合法使用武力的單位，他們必須以「合乎比例原則且受到規範」的方式使用武力。