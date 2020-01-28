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坦承對示威者執法過當？法國宣布停用裝炸藥催淚彈

2020-01-28 16:11聯合報 編譯馮克芸／即時報導

紐約時報28日報導，法國政府26日宣布，未來在驅離示威遊行參與民眾時，該國安全部隊將不再使用裝有炸藥的催淚瓦斯彈。

法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）26日說，法國當局目前「最嚴重情況下」才會使用的催淚瓦斯彈GLI-F4，在裝填爆裂物上有瑕疵，警方將立即停用。

法國媒體報導，GLI-F4內裝有25克TNT炸藥，法國是唯一使用催淚瓦斯維持公共秩序的歐洲國家。

卡斯塔納告訴「France 3」電視台說，GLI-F4並無顯示其危險性的特別顏色或標章；當員警被迫使用GLI-F4來解除威脅時，有時示威民眾會撿起來且「受重傷」。

這種催淚瓦斯彈可由發射器發射，或徒手扔擲，會在受力當下或稍後引爆，其原意並非傷害民眾，而是使示威民眾分辨不出方向，但一些直接接觸這種瓦斯彈的人將會傷勢嚴重。

卡斯塔納說，由於警方是唯一可合法使用武力的單位，他們必須以「合乎比例原則且受到規範」的方式使用武力。

紐時指出，法國政府的宣布，顯示當局越來越願意處理黃背心示威期間層出不窮的警方執法過當問題，但批評者說，上述宣布太過微弱，來得太遲，且警方仍繼續使用其他危險性類似的催淚彈。

去年11月16日的巴黎黃背心示威周年活動中，一名示威者腳踢1枚催淚瓦斯彈。美聯社
去年11月16日的巴黎黃背心示威周年活動中，一名示威者腳踢1枚催淚瓦斯彈。美聯社
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法國紐約時報內政部

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