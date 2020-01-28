奧斯威辛集中營解放75週年 荷蘭首承認迫害猶太人
為紀念奧斯威辛集中營解放75週年，多名倖存者27日重返舊地，與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、以色列總統李佛林（Reuven Rivlin）等多個國家政要一同出席儀式，並警告當今反猶太主義有增長之勢。
約200多名的奧斯威辛集中營倖存者及後代子孫，出席了波蘭政府舉辦的紀念儀式，悼念大屠殺中的犧牲者。現年93歲的波蘭倖存者特爾斯基（Marian Turski）表示，他希望向後代子孫傳達一個訊息，滅絕猶太人起始於人們可以忍受的小事，從禁止猶太人坐在公園長椅，到隔離區和集中營。這種恐怖可能發生在任何地方，甚至在美國也是如此。
奧斯威辛集中營是波蘭境內最大的集中營，估計有至少110萬人在此喪命，其中大多為猶太人。世界猶太人大會主席勞德（Ronald Lauder）表示，「太多人、在太多國家促使奧斯威辛集中營的慘劇發生」，「實際上，其他歐洲國家都幫過納粹集結猶太人」，他提出警告，表示現時反猶太主義的言論激增，甚至在美國和歐洲都發生了極端暴力事件。
荷蘭首相馬克·呂特(Mark Rutte)26日代表該國政府就二戰期間未能保護猶太人道歉。「在世的倖存者已經屈指可數，我謹代表政府為當時政府的行為道歉。這麼做的同時，我明白大屠殺的慘烈是難以形容的。」荷蘭政府過去曾為大屠殺倖存猶太人從集中營回國后受到的待遇道歉。但是，呂特頭一次承認了該國參與了在納粹佔領期間對猶太人和其他少數族裔的迫害。
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