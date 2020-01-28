奧斯威辛集中營解放75週年 荷蘭首承認迫害猶太人

為紀念奧斯威辛集中營解放75週年，多名倖存者27日重返舊地，與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、以色列總統李佛林（Reuven Rivlin）等多個國家政要一同出席儀式，並警告當今反猶太主義有增長之勢。

約200多名的奧斯威辛集中營倖存者及後代子孫，出席了波蘭政府舉辦的紀念儀式，悼念大屠殺中的犧牲者。現年93歲的波蘭倖存者特爾斯基（Marian Turski）表示，他希望向後代子孫傳達一個訊息，滅絕猶太人起始於人們可以忍受的小事，從禁止猶太人坐在公園長椅，到隔離區和集中營。這種恐怖可能發生在任何地方，甚至在美國也是如此。

奧斯威辛集中營是波蘭境內最大的集中營，估計有至少110萬人在此喪命，其中大多為猶太人。世界猶太人大會主席勞德（Ronald Lauder）表示，「太多人、在太多國家促使奧斯威辛集中營的慘劇發生」，「實際上，其他歐洲國家都幫過納粹集結猶太人」，他提出警告，表示現時反猶太主義的言論激增，甚至在美國和歐洲都發生了極端暴力事件。