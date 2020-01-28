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川普中東和平計畫出爐 巴勒斯坦表明堅定反對

2020-01-28 15:13世界日報 編譯中心╱綜合27日電

美國總統川普今天表示，將於明天宣布中東和平計畫，巴勒斯坦人雖拒絕參與，但川普認為，他們最終仍會遵循計畫。

川普與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在白宮橢圓形辦公室討論此事時表示，他的計畫「對大家都頗具意義」，而在對巴人的意義方面，川普說「這應該是他們想要的」，但不願說明巴人會如何獲益。

川普明天將在白宮與內唐亞胡發表聯合聲明概述此份計畫，美國官員希望創造動能，解決以巴這個世上最複雜難解的衝突之一。

巴勒斯坦方面已經表達「明確且堅定不移」反對川普任何倡議的立場。巴勒斯坦人擔心此計畫會導致他們在約旦河西岸、加薩走廊和東耶路撒冷獨立建國的希望破滅，這些都是以色列在1967年中東戰爭時奪占的土地。

川普說：「他們一開始可能不想要這個，但我認為他們最後會想要。這對他們非常好，事實上，對他們太好了。」

巴勒斯坦領袖表示，並未獲邀到白宮參加川普這份和平藍圖的發表會。他們還說，川普這份藍圖長期以來秘而不宣，沒有巴人參與的計畫，不可能會獲致成功。

巴勒斯坦總理史泰耶今天表示：「我們反對這份計畫，也要求國際社會不要支持，因為這與國際法以及不可分割的巴勒斯坦權利相悖。」

川普巴勒斯坦白宮

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