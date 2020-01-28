美軍機墜毀阿富汗全數罹難 神學士聲稱犯案

美國官員27日證實，美軍一架E-11A飛機今天在阿富汗中部一個神學士組織控制區墜毀，據信機上人員不到10名，目前尚無跡象顯示這架飛機是被敵方擊落，不過神學士自稱擊落這架飛機。 美聯社 分享 facebook 美國官員27日證實，美軍一架E-11A飛機今天在阿富汗中部一個神學士組織控制區墜毀，據信機上人員不到10名，目前尚無跡象顯示這架飛機是被敵方擊落，不過神學士自稱擊落這架飛機。

社群媒體上據稱是墜機地點的照片和影片中，出現了可能是龐巴迪E-11A型（Bombardier E-11A）飛機的殘骸。美軍在阿富汗使用這種飛機進行電子偵監。

駐阿富汗美軍發言人勒格特在一份聲明中說，美軍一架E-11A飛機27日在阿富汗加茲尼省墜毀，「雖然墜毀原因仍在調查，但沒有跡象表明飛機墜毀是由敵方火力造成」。勒格特還透過社群媒體表示，神學士聲稱「有其他飛機墜毀」的消息不實。

加茲尼省長辦公室發言人諾利表示，一架飛機27日下午1時10分左右墜毀在加茲尼省德雅克地區，並起火燃燒，村民試圖滅火。加茲尼省警方發言人證實這場墜機事故，但也無法確定這架飛機是軍機或民航機。加茲尼省大片鄉間地區受到神學士掌控或影響，導致官員難以進入。

神學士一名發言人穆賈希德稍早發表聲明說：「當時正在執行情報任務的這架飛機在加茲尼省德雅克區被擊落。」他並未說明神學士分子如何將飛機擊落，只表示這架飛機隸屬於美國中央情報局，機上乘員包括美國高階軍官。但一名美國國防官員否認機上有美國高階軍官。

加茲尼省距離阿富汗首都喀布爾約150公里，是連接喀布爾和南部地區的主要陸路樞紐。加茲尼省德雅克區長期被神學士控制。

因不滿神學士在談判期間製造襲擊，美國總統川普去年9月曾取消與神學士之間的和平談判。但川普在兩個月後突訪阿富汗時又對外透露，雙方的和平談判一直在進行。川普當時強調，神學士必須停火才能有效談判並達成協議。