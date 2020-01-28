二戰迫害猶太人 荷蘭總理歷史性道歉

荷蘭總理為二戰逼害猶太人道歉。 新華社 分享 facebook 荷蘭總理呂特（Mark Rutte）26日在阿姆斯特丹出席奧斯威辛集中營（Auschwitz Concentration Camp）解放日75周年活動，首次代表政府為二戰期間迫害、沒有保護猶太人而道歉。

荷蘭政府曾向大屠殺倖存者從集中營回來後所受到待遇而道歉，但呂特是首次承認荷蘭政府在納粹占領期間，未能阻止對數十萬猶太人的驅逐行動，並導致這些猶太人最後被納粹殺害。這也是荷蘭猶太社群長期以來盼望的承認。呂特說：「總而言之，我們做得太少，保護不足、幫助不足，也沒有足夠的重視。」

BBC報導，在納粹大屠殺期間遇害的600萬名猶太人中，有約10.2萬人來自荷蘭；大屠殺發生前有14萬名猶太人住在荷蘭，大約75%被德國納粹與當地合作者殺害。

斯洛維尼亞倖存者滿百歲

出席活動的倖存者、82歲老翁魏斯當年痛失親人，他指道歉相當重要，但也表示這是他們等待75年後得到的同情。

另外，1月27日是波蘭奧斯威辛集中營解放日75周年，也被定為國際大屠殺紀念日（Holocaust Remembrance Day）。斯洛維尼亞一名倖存者弗蘭（Marija Frlan）今年正好滿100歲。

弗蘭1944年至1945年被關押在德國北部的拉文斯布呂克集中營（Ravensbrueck），她告訴美聯社，當年靠著很少的食物維生，被迫整天工作，但是集中營裡的女孩們都會互相鼓勵不要放棄。弗蘭努力撐到戰爭結束，卻失去丈夫與房子，但她勇敢站起來，再婚並生下六個孩子，一直保持身體健康到現在。