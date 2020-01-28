台股後天開盤怎麼跌？韓股有跡可尋

武漢肺炎疫情擴大，台股後天（30日）開紅盤會怎麼跌，不妨先從今天結束農曆新年假期的南韓股市來一窺端倪。

中國大陸國家衛健委周二公布，新型冠狀病毒感染死亡病例升至106人，確診感染病例從周一的2,744例激增至4,515例。疫情重災區湖北省死亡病例達到100人。

南韓股市今天結束四天假期，今天早盤崩跌3.4%，觀光類股和消費類股首當其衝。日本東證股價指數（Topix）跌0.9%。

大陸觀光客熱愛的化妝品品牌愛茉莉太平洋（Amorepacific Corp.）大跌10%，Cosmax跌11%，Komar Korea跌8.7%。

航空公司股和觀光類方面，Paradise大跌15%，Hana旅行跌12%，大韓航空跌10%，韓亞航空跌9.2%，新世界跌10%。

醫療股方面，GC製藥大漲7.1%，Yuhan漲2.4%。

MBC引述未具名政府官員的話報導稱，南韓1月30日將包機將600多名國民撤離武漢。

以下是分析師看法：

瑞銀證券表示，回顧2015年爆發的中東呼吸症候群（MERS），百貨公司和賣場的客流量受創，在同年6月各下滑9%。

NH投證指出，SARS和MERS疫情均造成股市修正持續兩周到一個月，陸客下滑的情況會持續大約三個月。若市場認定疫情已獲控制，股市可望大幅反彈。