親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

上海人拒與發燒武漢人同機回國 旅客怒：不是同胞嗎？

武漢肺炎湖北一日增1291例確診 累積上百人死

台股後天開盤怎麼跌？韓股有跡可尋

2020-01-28 11:41經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

武漢肺炎疫情擴大，台股後天（30日）開紅盤會怎麼跌，不妨先從今天結束農曆新年假期的南韓股市來一窺端倪。

中國大陸國家衛健委周二公布，新型冠狀病毒感染死亡病例升至106人，確診感染病例從周一的2,744例激增至4,515例。疫情重災區湖北省死亡病例達到100人。

南韓股市今天結束四天假期，今天早盤崩跌3.4%，觀光類股和消費類股首當其衝。日本東證股價指數（Topix）跌0.9%。

大陸觀光客熱愛的化妝品品牌愛茉莉太平洋（Amorepacific Corp.）大跌10%，Cosmax跌11%，Komar Korea跌8.7%。

航空公司股和觀光類方面，Paradise大跌15%，Hana旅行跌12%，大韓航空跌10%，韓亞航空跌9.2%，新世界跌10%。

醫療股方面，GC製藥大漲7.1%，Yuhan漲2.4%。

MBC引述未具名政府官員的話報導稱，南韓1月30日將包機將600多名國民撤離武漢。

以下是分析師看法：

瑞銀證券表示，回顧2015年爆發的中東呼吸症候群（MERS），百貨公司和賣場的客流量受創，在同年6月各下滑9%。

NH投證指出，SARS和MERS疫情均造成股市修正持續兩周到一個月，陸客下滑的情況會持續大約三個月。若市場認定疫情已獲控制，股市可望大幅反彈。

南韓Kospi指數今天結束農曆假期恢復交易首日即大跌3.4%。圖／擷自彭博
南韓Kospi指數今天結束農曆假期恢復交易首日即大跌3.4%。圖／擷自彭博
分享

疫情南韓武漢肺炎

延伸閱讀

武漢肺炎威脅…香港要求封關聲音日高 政府面臨...

南韓最快30日包機從武漢撤僑 不含中國籍家屬

陸官方指武漢肺炎病毒潛伏3-7天 重症病程可...

上海人拒與發燒武漢人同機回國 旅客怒：不是同...

相關新聞

20年爭議塵埃落定！85歲比利時前國王認了51歲私生女

2020-01-28 11:55

挺台灣推特帳號 傳遭國際民航組織大舉封鎖

2020-01-28 10:36

伊朗衛星發射計畫 美質疑發展彈道飛彈幌子

2020-01-28 10:29

阿富汗官員稱墜機 阿里亞納航空「不是我們的班機」

2020-01-27 21:56

蒙古為防疫採嚴厲措施 關閉與中國邊界

2020-01-27 18:10

影／伊朗客機降落衝出跑道 機上135人幸未傳傷亡

2020-01-27 16:38

瑞典智庫：中國擁有全球第二大軍火產業

2020-01-27 15:03

南非黑踹黑血腥仇外 歷史情結積怨難解

2020-01-27 13:25

美駐伊大使館遭火箭炮攻擊 1人受傷

2020-01-27 12:07

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

阿富汗民航機墜毀 機上83人生死未卜

2020-01-27 18:27

武漢肺炎疫情升高！國際油價崩跌 道瓊期指大跌逾500點

2020-01-27 20:43

美股道瓊27日盤初暴跌500多點 台積ADR重挫逾4%

2020-01-27 22:47

阿富汗塔利班宣稱擊落美國軍機 機上人員全喪生

2020-01-28 03:55

憂武漢肺炎疫情衝擊經濟！股市油價重挫 日圓攀漲

2020-01-27 20:02

從2千元到近百萬！手錶看出性格 世界CEO都戴什麼錶？

2020-01-27 20:20

3個月來最慘！武漢肺炎威脅重挫美股 道瓊跌逾450點

2020-01-28 06:15

大量偽造的日檢證明流通 越南人接單、中國製作一條龍

2020-01-27 12:18

妻遭狼醫性侵 楊安澤：我辜負她

2020-01-27 14:54

瑞典智庫：中國擁有全球第二大軍火產業

2020-01-27 15:03

阿富汗官員稱墜機 阿里亞納航空「不是我們的班機」

2020-01-27 21:56

這個國家據傳也被川普施壓 要購買美國農產品

2020-01-27 20:29

川普批：貪腐政客 謝安達嗆：暴怒總統

2020-01-27 15:01

武漢肺炎疫情延燒 不利iPhone鏈

2020-01-28 03:38

影／伊朗客機降落衝出跑道 機上135人幸未傳傷亡

2020-01-27 16:38

武漢肺炎擴散 金融市場嚇跌

2020-01-28 03:37

蒙古為防疫採嚴厲措施 關閉與中國邊界

2020-01-27 18:10

南非黑踹黑血腥仇外 歷史情結積怨難解

2020-01-27 13:25

川普將公布中東和平計畫 巴勒斯坦表明堅定反對

2020-01-27 22:52

愛州衝刺 白登、桑德斯民調遙遙領先

2020-01-27 14:56

香水刺鼻且愛勾心鬥角？日本女性專用車廂再淪戰場

2020-01-28 09:20

2019南韓人均GDP微降 仍為3萬多美元

2020-01-27 12:08

美駐伊大使館遭火箭炮攻擊 1人受傷

2020-01-27 12:07

福斯民調：彈劾川普 50%贊成 44%反對

2020-01-27 14:58

武漢肺炎疫情延燒 日股收盤重挫逾2%

2020-01-27 15:22

擬見以色列領袖揭櫫和平計畫 川普涉入以國大選

2020-01-27 17:23

波頓未出版新書披露：川普扣金援要烏克蘭查拜登

2020-01-27 17:11

挺台灣推特帳號 傳遭國際民航組織大舉封鎖

2020-01-28 10:36

研究：印度未來十年 也無法抑制交通事故致死

2020-01-27 17:21

阿富汗墜機 死傷不明

2020-01-27 22:53

布蘭特原油摜破60美元

2020-01-28 03:42

世界猶太人大會主席勞德：對猶太人的仇視至今尚未根除

2020-01-27 18:50

美證實軍機墜毀阿富汗 但否認遭神學士擊落

2020-01-28 10:59

憂武漢肺炎疫情衝擊經濟 歐洲股市下挫逾2%

2020-01-27 20:37

傳ICAO封鎖挺台推特帳號 美議員批ICAO屈服中方

2020-01-28 11:39

中國灣仔碼頭水餃驗出非洲豬瘟 菲律賓港口銷毀

2020-01-27 20:37

川普傳施壓印度增購農產

2020-01-28 03:41

索羅門群島外海6.3地震 尚未傳出災損

2020-01-27 14:44

美稱小型軍機墜毀阿富汗 尚無遭敵方擊落跡象

2020-01-28 03:52

英相強生：採用華為5G技術仍可兼顧國安

2020-01-28 03:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top