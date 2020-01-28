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奧斯維辛集中營解放75周年 波蘭總統籲捍衛真相

2020-01-28 12:55德國之聲 德國之聲中文網

波蘭總統杜達。 美聯社
波蘭總統杜達。 美聯社
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星期一(1月27日)，著名的奧斯威辛-比克瑙（Auschwitz-Birkenau）集中營遺址聚集了200多個大屠殺的倖存者以及來自50多個國家的代表，以紀念該營地被蘇聯軍隊解放75周年。

世界猶太人大會(WJC)勞德(Ronald Lauder)告訴德國之聲: 「光是演講並不足以阻止反猶太主義。」他譴責互聯網散播對猶太人的仇恨，呼籲政府立法處理「仇恨犯罪」(hate crime)。他說: 「我們必須阻止。不幸的是，很多政府都只是說，沒有做。」

奧斯維辛集中營的紀念活動由波蘭總統主辦。正式的典禮在該集中營惡名昭彰的「死亡之門」前面舉行，也就是當初受害者們在赴死之前都會經過的大門。

波蘭總統杜達(Andrzej Duda)在活動上對大屠殺倖存者們進行開幕演說時，形容過去的集中營是「死亡工廠」。他說: 「人們就像是待宰羔羊...沒有其他地方用這種方式進行滅絕。」他說，大屠殺是歷史上最駭人的罪行。

他強調大屠殺的真相不可以「死去」: 「我很榮幸有這個機會，得以再次挑起波蘭應負的責任...看顧這個記憶，捍衛在這裡曾經發生過的真相。」

在場與會的還有來自美國、加拿大、以色列、澳大利亞以及一些歐洲國家的倖存者代表。

不到一周前曾在耶路撒冷主持過國際大屠殺論壇(World Holocaust Forum)的以色列總統魯文·里夫林(Reuven Rivlin)也出席這場紀念活動。他在典禮開始之前告訴記者: "今天，我們聽到了在互聯網、在街道上和政治權力中心散布仇恨的聲音……我們的職責是抵抗反猶太主義、種族主義和法西斯主義，這些病態的邪惡……威脅要侵蝕我們民主國家的基礎。"

比利時、西班牙和荷蘭的皇室成員也出席了這場紀念典禮。

在75周年紀念這天，德國總統施泰因邁爾也在總統府會晤了3名當年的倖存者，之後陪同他們到波蘭的集中營遺址。

這3名倖存者都是在孩童時期就被送到奧斯維辛集中營。他們在德國總統官邸被當成貴賓招待。

一直到1945年1月蘇聯軍隊解放波蘭為止，納粹在佔領波蘭的期間，曾經有超過一百萬名猶太人在集中營被殺。

近年，反猶太主義在歐洲和世界各地逐漸抬頭。波蘭大拉比（Chief Rabbi）邁克爾·舒德里奇（Michael Schudrich）在典禮開始之前說：「當你的手指頭有一點點感染的時候，你不可能等到整隻手都壞死才去醫治它。抵抗反猶太主義也是同樣的道理。」

羅法/文木(德新社、路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

波蘭集中營

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