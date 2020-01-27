蒙古為防疫採嚴厲措施 關閉與中國邊界

武漢肺炎疫情升溫，蒙古已關閉與中國的邊界通行站，禁止人車通行。 香港中國通訊社 分享 facebook

蒙古已關閉與中國的邊界通行站，禁止人車通行，同時下令學校停課，以防止在中國湖北省武漢市爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情侵入。

武漢肺炎疫情肆虐中國，已造成81死，毗鄰的蒙古宣布採取這些措施，是迄今外國為防範2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）蔓延所實施的最嚴厲行動。

副總理安克圖夫辛（Enkhtuvshin Ulziisaikhan）表示，蒙古當局作此決定，是因為鄰近的中國內蒙古地區已經出現確認病例。