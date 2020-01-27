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阿里亞納阿富汗航空客機墜毀 機上83人生死未卜

蒙古為防疫採嚴厲措施 關閉與中國邊界

2020-01-27 18:10中央社 蒙古烏蘭巴托27日綜合外電報導

武漢肺炎疫情升溫，蒙古已關閉與中國的邊界通行站，禁止人車通行。 香港中國通訊社
武漢肺炎疫情升溫，蒙古已關閉與中國的邊界通行站，禁止人車通行。 香港中國通訊社
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蒙古已關閉與中國的邊界通行站，禁止人車通行，同時下令學校停課，以防止在中國湖北省武漢市爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情侵入。

武漢肺炎疫情肆虐中國，已造成81死，毗鄰的蒙古宣布採取這些措施，是迄今外國為防範2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）蔓延所實施的最嚴厲行動。

副總理安克圖夫辛（Enkhtuvshin Ulziisaikhan）表示，蒙古當局作此決定，是因為鄰近的中國內蒙古地區已經出現確認病例。

武漢肺炎疫情蒙古

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