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瑞典智庫：中國擁有全球第二大軍火產業

2020-01-27 15:03德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）斯德哥爾摩國際和平研究所周一(1月27日)表示，過去由於數據不足，研究所都沒有將中國列入其年度全球武器制造商排行榜當中。不過，該機構這次取得了4家主要武器制造商的可靠財務數據，借此推估中國軍火商的規模。

智庫收集整理了2015到2017年的數據，勾勒出一個相對全面的中國武器生產概況。該智庫指出："隨著可用數據的增多，現在已有可能估算出中國武器工業的合理可靠規模。"

斯德哥爾摩國際和平研究所表示，這四家中國公司2017年武器銷售總額達到541億美元，排名世界第二。排名穩站第一的美國，在2017年武器銷售額為2266億美元，俄羅斯則是以377億美元排名第三。該機構表示，這4家中國企業是全球20大軍火企業之一，其中3間在全球十大之列。其中排名第6的中國航空工業集團有限公司（AVIC），估計2017年的銷售達到201億美元，中國北方工業集團排名第8，公司的銷售額為172億美元。

這家瑞典智庫調查的另外兩家中國公司是中國電子科技集團和中國南方工業集團，兩家企業銷售額估計為122億美元和46億美元。

中國外交部和國防部並未回應路透社的置評請求。

這家總部位於瑞典的智庫表示，在美國、中國等國開支增加的背景下，全球軍備支出正在增加，2018年達到1.8萬億美元，創下冷戰結束以來最高水平。

文木 / 羅法（路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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