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歐盟計劃修改產業政策 採行更保護主義的反托辣斯規定

2020-01-26 20:50經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

為提高歐洲企業在全球市場的競爭力歐盟計劃大幅修改產業政策，將頒布保護主義色彩更濃的反托辣斯規定，並鼓勵企業分享數據。

據路透取得的戰略文件，歐盟執委會草擬的這項戰略計畫，預計3月發表，除了反壟斷規定將趨嚴以外，歐盟還將更積極利用貿易防衛手段，以對抗被認為不公平受惠於外國補貼的企業。

這項新戰略警告外國政府，切勿以不公平的方式支持本國公司，或是限制他國企業進入其市場，否則如有必要歐盟將動用現有工具或規劃新工具來因應，並加強海關管制。

該文件指出：「我們並非要包庇那些缺乏競爭力的企業，或是鼓勵保護主義政策，但若有第三方國家或企業，在全球市場上損害單一市場的公平競爭，我們也不能渾然不覺。」「這份戰略將為新產業政策建立好架構，讓歐盟能繼續維持其全球經濟強權的地位。」

在新的政策藍圖下，歐盟執委會將重新評估和檢討歐盟的反托辣斯規定，以確保其符合目的，同時幫助歐洲產業在海內外都能壯大。

許多歐盟國家和企業，紛紛要求布魯塞爾當局頒布更有雄心、更具戰略性的產業政策，抱怨其他國家不需遵守相同規定，便能享受歐洲開放市場的好處。

由於全球正逐漸進入數據經濟的時代，這項新政策也計劃建立一個能促進數據使用和分享的法律框架，以鼓勵企業接納人工智慧（AI）和區塊鏈技術。

歐盟計劃3月發布新的產業政策，反托辣斯規定將更偏向保護主義，並將鼓勵企業間分享數...
歐盟計劃3月發布新的產業政策，反托辣斯規定將更偏向保護主義，並將鼓勵企業間分享數據。 路透
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