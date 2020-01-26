汽車藏毒未搜出就法拍 泰緝毒機關道歉：將更徹底搜查

泰國一位車主日前將新購入的法拍車送去修理，卻被汽修技師發現，車上仍藏有9.4萬顆新興毒品「亞霸」（Yaba）。負責法拍的緝毒機關為此向車主道歉，承諾往後將進行更徹底的搜查。

《曼谷郵報》25日報導，泰國警方去年在泰北清萊府緝毒，8月中找到一輛運動休旅車，從放在後座的袋子起出10萬顆「亞霸」。這輛車於1個多月後移交給麻醉品管制委員會（Office of the Narcotics Control Board，ONCB），15日執行法拍，由一位車主出資58.6萬泰銖（折合約57.67萬台幣）買下。

報導指運動休旅車被車主送到汽修廠後，技師一拆下後保險桿，就發現一個秘密隔間，裡面有好幾個裝滿「亞霸」的盒子。車主接到聯繫，趕緊向ONCB的泰北分部報案。

「依照法規，我們會搜查每一輛沒入汽車，本案也沒有例外。」ONCB秘書長尼庸（Niyom Termsrisuk）表示：「可能是毒品藏得太好了，我們當時什麼都沒找到。」