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伊拉克安全力量嚴厲鎮壓示威者

2020-01-26 01:36德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）在伊拉克，安全力量強硬對付反政府示威運動的支持者。據目擊者和伊拉克媒體報道，在首都巴格達，特種部隊強行進入示威者營地，以重新開放廣場、街道和橋梁。路透社報道說，成為示威運動大本營的位於市中心的解放廣場已被安全力量奪回，軍警們向在那裡堅持了數月的示威者发射催淚瓦斯，有多人受傷。

在南部城市巴士拉（Basra），安全部隊將示威者帳篷焚之一炬，逮捕了至少16人。伊拉克Al-Sharqia電視台指出，這是安全力量迄今最嚴厲的鎮壓行動。

去年10月以來，在巴格達和伊拉克南部地區一再爆发反政府、抗議經濟不振、腐敗盛行的示威運動。

當局實施嚴厲鎮壓前數小時，什葉派強勢領導人薩德爾（Muktada al-Sadr）剛宣布收回對抗議運動的支持。目擊者報告說，是他的支持者解散了抗議者營地。薩德爾是伊拉克最重要政界人士之一。在2018年的議會選舉中，他領導的政治集團贏得多數票。過去數月裡，這位頗受民眾歡迎的教士一再抨擊腐敗現象，要求政治變革。本周五（1月24日），成千上萬薩德爾的支持者在巴格達舉行大規模示威，要求美軍撤出伊拉克。

凝煉/任琛（德新社、法新社）

本文章由德國之聲授權提供】

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