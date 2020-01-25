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日本食品大廠砸重金 要改變味精的壞名聲

2020-01-25 22:17聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

一般人印象中，味精是不健康的化學物質，吃多可能傷身。事實上，很少有調味品像味精的爭議性這麼大，但多數科學家認為味精是安全的，日本食品公司味之素正嘗試徹底修復它的名聲，打破外界刻板印象。

法新社報導，簡稱為MSG、又稱麩胺酸鈉的味精，其實廣泛用於高湯塊、洋芋片、沙拉醬中。商業販售的味精是由日本人池田菊苗發明，他還創建味之素公司，並在國內外銷售該產品。該公司在東京郊外工廠的參觀人潮經常絡繹不絕，遊客在那品嚐有添加味精跟沒添加味精的味噌湯，並跟該公司吉祥物味之素熊貓自拍。

但在某些地方，味精被認為有礙健康，造成的副作用包括頭痛、出汗和臉潮紅。

這種壞名聲可追溯到1968年，當時美國華裔醫生何文國在《新英格蘭醫學期刊》上投稿了一篇文章，描述自己在美國的中國菜餐廳吃飯後出現的症狀，包括「脖子後方有些發麻、全身虛弱跟心悸」，並稱自己的中國朋友也有類似症狀。

何文國提出一些可能原因，包括醬油、料理專用的酒、味精或是菜色含鈉量太高，並建議「醫學界朋友」研究這種「特殊症狀」。

這篇文章被媒體挑出來廣泛報導，味精自此便跟有害健康產生連結。

然而，多數科學研究顯示，「中餐廳症候群」是個迷思。美國聯邦食品藥物管理局（FDA）將味精標記為「安全」（GRAS）食品成分，跟鹽、玉米糖漿或咖啡因一樣。歐洲、澳洲與其他地方的食品衛生當局也都認為味精是安全的。

研究味精的德州農工大學動物科學系教授伍國耀說：「聲稱在食品中加入味精會讓人罹患『中餐廳症候群』的說法，其實毫無根據。」

一些指稱味精有害的實驗，使用了極高劑量或直接將它注射至動物肌肉或大腦組織中。伍國耀說：「管控良好的科學實驗並未顯示健康的人或動物食用味精後出現任何不良影響。」

這些結論，就是味之素公司砸下1000萬美元（約台幣3億元），準備展開三年公關運動所要傳遞的訊息。帶領味之素公司這項運動的雷恩斯說：「毫無疑問，味精是一項安全的食物成分。」

這項訊息主要針對美國，味之素公司在美國舉辦了「世界鮮味論壇」，並邀請食品專家來想要導正公眾輿論。

味精曾受美國廚師的歡迎，以Accent品牌銷售，但味之素現在多半直接將味精賣給企業，這些企業將味精添加在洋芋片、沙拉醬等產品中。

從食品科學家麥吉到米其林星級廚師張錫鎬等權威人士，都反對味精不安全的說法。

在東京經營料理學校Tokyo Cook的增田和美（音譯）說，在日本，關於味精的爭論並不多。

她的學生被教導從昆布等傳統食材中提取鮮味，但她認為，使用含有味精成分的高湯塊沒什麼不對，尤其是對沒什麼時間熬高湯的一般家庭來說。

她笑道：「味精並不是太大的爭議，只是用味精做菜有點像作弊。我在料理學校並不常用，但我想很多日本家庭經常使用。」

雷恩斯甚至認為，味精對健康有好處，因為食物加了味精就可以少加點鹽分，但研究味精的哥倫比亞大學教授何卡（音譯〉則呼籲謹慎看待此事。何卡說：「安全與健康是兩個不同的概念。糖是安全的，但可能不健康。反式脂肪不是毒藥，但可能提高心血管疾病的風險。」

雷恩斯表示，味之素公司並不指望改變所有人想法，但希望能引起大家注意，「我們只是想讓人們知道，鮮味的成分就是味精，是一樣的東西」。

味之素公司川崎工廠內一條生產線。（路透）
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味之素在海內外都有銷售通路，圖為印尼雅加達一間商店內販售的味之素味精。（路透）
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東京一家超市貨架上所販售的味之素產品。（法新社）
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紐約市一家中餐廳販售的海鮮炒麵 。（美聯社）
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