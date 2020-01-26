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美擴大限縮華為 兩部會反對

2020-01-26 01:36經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

知情人士透露，美國政府內部對進一步限制美國企業供貨華為，出現歧見，國防部財政部都表達反對立場，因此在官員討論此舉會否傷害出口商之際，將暫時擱置此提案。

華爾街日報報導，商務部原本計劃進一步限制美國企業透過海外分公司銷售華為產品，但在國防部和財政部表示反對立場後，商務部官員已撤回提議的限制規定。

這項有爭議的規定將使美國企業更難透過國外分支出售產品給華為。根據目前規定，若製造產品的75％內容是在美國境外作業，美國企業就能使用豁免權出售華為產品，而美國政府正在討論把門檻提高至90％。

知情人士說，國防部擔心，若美國企業無法繼續出售產品給華為，將失去一個營收來源，進而失去維持科技優勢所需的研發經費。晶片業主張，限制趨嚴將削弱其競爭力及創新的能力。

國防部長艾思博（Mark Esper）說，這類問題不是「非黑即白」，但限制措施常須考量對美國企業造成的「二階段與三階段影響」，且要「維護那些公司的供應鏈與那些創新者」，「這就是我們須達到的平衡」。

另一位知情人士也說，財政部希望確保財長米努勤能有機會就此問題發表意見，美國總統川普的內閣官員將在未來幾周討論華為及其他中國大陸相關的議題。

川普政府內部在如何處理華為的問題上存在分歧，顯示美國想在不損及美國企業利益的情況下，在科技層面與中國大陸對抗的困難度。

在華爾街日報報導國防部的態度後，魯比歐等參議員23日致函艾思博要求解釋國防部的立場，他們在信上表示：「華為是中國共產黨的羽翼，且應被如此對待。」

華為國防部財政部

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