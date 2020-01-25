金正恩身邊的女人：「一人之下萬人之上」的金與正

北韓領導人金正恩胞妹金與正。美聯社 分享 facebook

朝鮮國務委員會委員長金正恩從2011年以來逐步完成了權力的完全鞏固，是名副其實的朝鮮第一人。但金正恩之外，誰是朝鮮的重要人物？ 從正規的權力順位來講，非勞動黨副委員長崔龍海莫屬。但從實際影響力來說，金正恩胞妹金與正亦是不可忽視的存在。

從在朝鮮政壇露面以來，大到言談舉止，小到細微表情，金與正的一舉一動都成為輿論焦點。而梳理近幾年報道可以發現，外界普遍關注其個人生活、政壇經歷等幾個方面。

「朝鮮第一妹」初出茅廬

朝鮮政治舞台上起初並沒有「金與正」這號人物，儘管她曾陪同父親、朝鮮已故前最高領導人金正日，或兄長朝鮮國務委員會委員長金正恩出席公開活動，但朝鮮媒體從未提及過她的名字，似乎有意將其隱藏在幕後。

直到2014年3月9日，金與正出現在朝鮮最高人民會議議員選舉現場，朝鮮中央電視台播放其投票的特寫鏡頭。此後，外國媒體一直將她的漢字名寫作「金汝貞」或「金汝靜」，時隔一個月，朝中社正式聲明金正恩胞妹的漢字名為「金與正」，凸顯其「白頭山血統」。

美國《華盛頓郵報》曾在2018年2月的報道中感歎，「我們對金正恩知之甚少，對金與正所知更少」。但這並不能阻止外界對這位朝鮮「公主」的全方位猜測。

首先是金與正的年齡。美韓兩國一度無法統一對金與正出生日期的記錄，美方認為金與正於1989年出生，韓國統一部則在2018年將金與正的出生年份正式標記為「1988年」。

金與正2015年1月訪問金正恩保育院時，曾被拍到左手戴戒指，媒體據此推測金與正或許已經結婚懷孕，外界掀起猜測其丈夫身份的浪潮。韓聯社報道，金與正已於2014年同朝鮮最高人民會議常任委員長崔龍海的次子結婚。韓國《朝鮮日報》則稱金與正的丈夫有可能是其大學同學。另有推測顯示，金與正的丈夫是勞動黨39號室幹部或大學教授。

至於金與正是否有子女，媒體則顯得不那麼確定，普遍推測她在2015年、2018年兩個時間段懷孕生子。

2015年1月金與正陪同金正恩訪問保育院，被媒體捕捉到左手第四根手指上戴着戒指的畫面，引發外界對其是否結婚的猜測。（朝中社） 分享 facebook

媒體十分關注金與正的行事作風，尤其是她在朝鮮外交事務中的表現。

日本《產經新聞》2018年2月13日報道稱金與正冷靜沉着、很少流露感情變化，在外交辭令上訓練有素，完全沒有生澀或侷促之感，這顯現出成熟政治人物必備的素質。

韓國統一部長官趙明均（音譯）在同金與正近距離接觸後，評價這位談判對手給人的感覺很舒服，雖然自稱不善言辭，但她表達自身意見時卻十分有條理。

不過，日本《朝日新聞》2018年2月11日報道，卻評價這位朝鮮「公主」有好幾副面孔，並且變臉極快。台灣《中央社》也在2018年5月11日報道中指出，金與正在對待中韓兩國元首時，分明是兩種風格：在面對韓國總統文在寅時，她總是撅着下巴、從不低頭，即使位於台階低處的文在寅主動向上伸出手，金與正也不曾彎膝。但在陪同金正恩兩次訪華過程中，金與正曾多次以近90度的姿勢向中國國家主席習近平鞠躬。

還有媒體連金與正的微表情、字體等微小細節也不放過。《亞洲經濟》報道韓國肢體語言學家金亨熙（音譯）的看法稱金與正揚起下巴、眼神看向下方，顯示其希望展現自己為「頭號人物」。日本心理學者佐藤綾子2018年2月16日向日本zakzak網站表示，金與正的微笑是偽裝的，因她在笑的時候用右手撫摸左手大拇指，並多次把未下垂的頭髮往上理，這是心裏不安的表現。

字體研究專家俱本鎮（音譯）分析金與正的字體時指出，「字體向右上角上揚，說明其性格樂觀、積極，首字偏大、字的上半部分較大體現出本人不甘平凡、希望出人頭地的野心」。

逐漸接近權力核心圈的政壇沉浮

金正恩與胞妹金與正（左）。美聯社 分享 facebook

曾有媒體報道，朝鮮黨幹部間流行「萬事與通」的說法，即「所有事都要經過金與正同志才能解決」。韓國國家安全戰略研究院分析稱，金與正擁有「無限大的權力與地位」，在朝鮮政壇中是極其特殊的存在。

曾有韓國政府官員透露，金與正主導塑造金正恩偉人形象的工作。《中央日報》2017年10月15日報道稱，朝鮮七屆二中全會上出現大幅度人事調動，策劃該調動的總設計師就是金與正。韓國《先驅報》2018年3月6日報道，金與正或許在設計朝韓關係改善中，擔任類似金正恩的幕僚長一職。新加坡《聯合早報》2018年6月13日報道認為，在美朝第一次首腦會晤期間，美國總統特朗普（Donald Trump）曾主動向金與正搭話，這顯示出連美國政府也認為金與正的實際角色分量遠超她的職務之責。

2014年11月27日，朝鮮媒體首次稱金與正為「黨中央副部長」，路透社隨後推測金與正或為宣傳鼓動部副部長。在時隔36年召開的勞動黨全國代表大會中，金與正首次當選中央委員。隨後，金與正又在朝鮮第13屆最高人民會議第四次會議現身，韓聯社推測她已成為代議員。

英國《每日郵報》2017年12月26日報道，金與正出席朝鮮勞動黨第五屆支部委員長大會時，與金正恩同坐一排。韓聯社12月28日還注意到，金與正觀看演出時，再次與金正恩在同一排特設席就坐。這進一步表明金與正已成為金正恩核心團隊的關鍵成員。美國CNN電視台還推斷，金與正在朝鮮領導層中排名應該在前20位。

《中央日報》2018年1月22日報道，韓國執政黨高層相關人士21日對外表示，朝鮮勞動黨委員長金正恩的妹妹金與正在2017年年末，已從勞動黨宣傳煽動部副部長轉為組織指導部第一副部長。

《朝鮮日報》2018年1月25日報道，金與正曾於2017年12月21日舉行的勞動黨第五屆支部委員長大會開幕式上現身主席團。據一名政府官員稱，「從金與正坐的位置來看，她有可能出任黨行政部部長。」

韓聯社6月21日報道指出，金與正站在迎接習近平到訪的朝方幹部隊伍第7人位置上。同年7月8日舉行的「金日成同志逝世25周年中央追悼會」上金與正坐在由中央委員會幹部組成的主席團中間。《中央日報》據此推測，金與正在朝鮮領導人中排名或上升至第九位。

當然，金與正的晉升之路也不是一帆風順的，曾多次有媒體報道稱金與正被革職、權力有所下降等消息。

《朝鮮日報》2015年10月10日報道，由於安保措施不力造成的一系列警衛事故，朝鮮領導人金正恩已將負責其個人安全的妹妹金與正革職。韓聯社2016年5月10日分析9日朝鮮勞動黨第七屆中央委員會第一次全體會議公報，發現金與正並未獲得實質性提拔，未進入勞動黨政治局，也未當上部長。

2019年河內朝美首腦會談無果而終後，便有傳聞稱金正恩下令就會談破裂向朝鮮官員問責，金與正也在其列。

韓聯社TV2019年4月26日報道，一向陪同金正恩出訪的金與正罕見缺席。有分析認為，金與正此後便不會再負責金正恩的海外行程，而是居二線在國內總攬事務，負責核心職責。

一位不願透露姓名的韓國政府官員曾表示，自河內會議以來，韓方便再無金與正的消息，只知金正恩斥責其低調行事，因此金與正很久未曾露面。

總的來說，相比於金正恩其他心腹如過山車一般的「職場沉浮」，金與正的政壇之路走得更加穩健。

特別是金與正的政壇經歷透露出兩個信息，一是媒體集中報道她職位升降的消息，都在金與正參與到一些國際事件後的時間段內，作為朝鮮新一代精英高層的象徵，外界希望透過她的近況，分析朝鮮政局變化或朝鮮下一步政策。二是從整體來看，金與正的職位是不斷上升的，「白頭山血統」決定了她將逐漸走向朝鮮權力核心圈，並且她的升任伴隨着的是金正恩在朝鮮的權力逐步穩固。儘管金與正在外交事務上的表現十分亮眼，但若沒有金正恩的個人意志推動，一個年輕女性的仕途如何走得一帆風順。

但即便是金正恩的親妹妹，金與正也難逃權力的魔咒。她必須明白，她可以平步青雲同時也可能跌落雲端。權力不等於能力，她必須經受磨練。

延伸閱讀：

朝鮮外交軍需負責人大換血 金正恩胞妹金與正意外未獲晉升

金與正職位再獲晉升 逐步觸及朝鮮政權核心

文章授權轉載自《香港01》