土耳其超淺層6.8強震 至少18人不幸喪命

土耳其東部艾拉齊省（Elazig）24日發生規模6.8強震，造成至少18人喪生，逾553人受傷，許多建物嚴重倒塌，其中一棟倒塌建築物內，恐有多達30人受困。

土耳其東部艾拉齊省（Elazig）24日發生規模6.8強震，造成至少18人喪生，逾553人受傷，許多建物嚴重倒塌，其中一棟倒塌建築物內，恐有多達30人受困。美聯 分享 facebook

這起地震發生於當地時間晚間8時55分（台北時間25日凌晨1時55分），震央深度僅約10公里，為破壞力強的淺層地震，包括南部地中海岸的阿達那省（Adana）、北部黑海濱的薩姆森省（Samsun），以及敘利亞、黎巴嫩和伊朗，都感受到地震。

根據內政部長索魯（Suleyman Soylu），艾拉齊省和鄰省馬拉特雅省（Malatya）分別有13、5人喪生；這兩省分別有405、148人受傷。震央所在的艾拉齊省災情慘重，許多建物倒塌，其中一棟倒塌建築物內，更有高達30人受困。外界擔憂，死亡人數恐持續增加。

土耳其總統厄多安稍早推文表示，已下令環境及城市化部長庫倫（Murat Kurum）、內政部長索魯（Suleyman Soylu）、衛生部長克扎（Fahrettin Koca）前進災區。

土耳其災害與應變管理署署長居呂奧盧（Mehmet Gulluoglu）指出，艾拉齊省及鄰省的所有緊急和救災團隊已全員出動進行搶救，目前仍無法說明整體災損和人員傷亡情況。國防部長艾卡（Hulusi Akar）表示，若有必要，軍隊已準備好投入救災。

主震之後，艾拉齊省又發生多起餘震，規模介於5.4到3.3之間。救援單位擔憂，餘震恐造坍塌損傷房屋進一步崩塌，阻礙救援且地震後天然瓦斯外洩，恐引發大火讓災情更加惡化。