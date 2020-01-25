親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

澳洲確診首例武漢肺炎患者 華裔男曾去過武漢

土耳其超淺層6.8強震 至少18人不幸喪命

2020-01-25 10:18聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

土耳其東部艾拉齊省（Elazig）24日發生規模6.8強震，造成至少18人喪生，逾553人受傷，許多建物嚴重倒塌，其中一棟倒塌建築物內，恐有多達30人受困。

土耳其東部艾拉齊省（Elazig）24日發生規模6.8強震，造成至少18人喪生，...
土耳其東部艾拉齊省（Elazig）24日發生規模6.8強震，造成至少18人喪生，逾553人受傷，許多建物嚴重倒塌，其中一棟倒塌建築物內，恐有多達30人受困。美聯
分享

這起地震發生於當地時間晚間8時55分（台北時間25日凌晨1時55分），震央深度僅約10公里，為破壞力強的淺層地震，包括南部地中海岸的阿達那省（Adana）、北部黑海濱的薩姆森省（Samsun），以及敘利亞、黎巴嫩和伊朗，都感受到地震。

根據內政部長索魯（Suleyman Soylu），艾拉齊省和鄰省馬拉特雅省（Malatya）分別有13、5人喪生；這兩省分別有405、148人受傷。震央所在的艾拉齊省災情慘重，許多建物倒塌，其中一棟倒塌建築物內，更有高達30人受困。外界擔憂，死亡人數恐持續增加。

土耳其總統厄多安稍早推文表示，已下令環境及城市化部長庫倫（Murat Kurum）、內政部長索魯（Suleyman Soylu）、衛生部長克扎（Fahrettin Koca）前進災區。

土耳其災害與應變管理署署長居呂奧盧（Mehmet Gulluoglu）指出，艾拉齊省及鄰省的所有緊急和救災團隊已全員出動進行搶救，目前仍無法說明整體災損和人員傷亡情況。國防部長艾卡（Hulusi Akar）表示，若有必要，軍隊已準備好投入救災。

主震之後，艾拉齊省又發生多起餘震，規模介於5.4到3.3之間。救援單位擔憂，餘震恐造坍塌損傷房屋進一步崩塌，阻礙救援且地震後天然瓦斯外洩，恐引發大火讓災情更加惡化。

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一。最近一次造成嚴重災難的地震是土東的萬恩省（Van）2011年10月規模7.2強震及餘震。北安那托利亞斷層（North Anatolian fault）是安那托利亞板塊和歐亞大陸板塊之間的右移斷層，為土耳其最具破壞潛力的斷層線。

土耳其東部艾拉齊省（Elazig）24日發生規模6.8強震，造成至少18人喪生，...
土耳其東部艾拉齊省（Elazig）24日發生規模6.8強震，造成至少18人喪生，逾553人受傷，許多建物嚴重倒塌，其中一棟倒塌建築物內，恐有多達30人受困。法新
分享

地震土耳其建築厄多安

延伸閱讀

活躍斷層線上 土耳其連續3天地牛翻身

土耳其6.8強震18死 總統艾爾段令部長入災...

土耳其東部6.5強震至少6死 住宅區倒塌嚴重

土耳其東部6.8強震 已知兩人受傷多棟建物受...

相關新聞

脫歐前 美國務卿將訪問英國再轉赴烏克蘭

2020-01-25 04:47

歐洲議會通過 英完成脫歐法律程序

2020-01-24 23:19

美國防部長艾斯培：中國已成21世紀監控大國

2020-01-25 09:22

伊拉克民眾大遊行 要求美軍撤離

2020-01-24 21:56

孟晚舟案 加國法官保留裁決

2020-01-25 01:51

歐洲議會拍板通過脫歐法案 只剩正式簽署協議

2020-01-24 17:47

歐洲議會通過脫歐協議 英國月底脫歐邁向最後一哩路

2020-01-24 17:27

澳洲少女抖音上教你行竊 專家擔憂恐出現效仿潮

2020-01-24 15:16

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

美出現武漢肺炎第二例 芝加哥婦女確診

2020-01-24 23:46

末日鐘倒數100秒 73年來人類最接近滅亡

2020-01-24 16:26

川普再廢環保法規 小水域開放隨便傾倒汙染物

2020-01-24 12:15

台灣山岳之美 獲選2020年必去旅遊目的地

2020-01-24 17:45

美國放話 擴大限縮華為

2020-01-25 01:50

伊拉克民眾大遊行 要求美軍撤離

2020-01-24 21:56

川普推文感謝習近平 努力遏制武漢肺炎疫情

2020-01-25 06:36

「寄陰莖形狀巧克力給我」女星賽歐拉出庭曝淫魔強暴細節

2020-01-24 17:59

日版阿嘉 郵差嫌送信麻煩把2萬4000封信帶回家

2020-01-24 21:38

土耳其6.8強震18死 總統艾爾段令部長入災區

2020-01-25 08:18

川普賀春節 與梅蘭妮亞同慶鼠年

2020-01-24 21:31

春節旺季遇武漢肺炎 日本人迎陸客心情複雜

2020-01-24 17:57

太空烤餅乾竟需要2小時 是地球的6倍

2020-01-24 16:15

博通獲蘋果150億美元大單

2020-01-25 01:56

美國防部長艾斯培：中國已成21世紀監控大國

2020-01-25 09:22

歐洲議會通過 英完成脫歐法律程序

2020-01-24 23:19

澳洲少女抖音上教你行竊 專家擔憂恐出現效仿潮

2020-01-24 15:16

歐洲議會通過脫歐協議 英國月底脫歐邁向最後一哩路

2020-01-24 17:27

土耳其東部6.8強震 已知兩人受傷多棟建物受損

2020-01-25 03:40

武漢肺炎沒被定為國際緊急事態 亞洲股市止跌

2020-01-24 22:42

歐盟擴大對台灣、中國、印尼進口鋼材的關稅威脅

2020-01-24 17:01

100億美元無線晶片事業 有人想買

2020-01-25 01:53

中美首階段貿易協議簽了，美企卻「近中遠台」...台商的新出路是？

2020-01-25 10:30

孟晚舟案 加國法官保留裁決

2020-01-25 01:51

肺炎爆發台灣可協助 法議員籲外交部挺台

2020-01-24 22:39

全美自殺率20年飆增4成 藍領最危險

2020-01-24 17:50

投資人對武漢肺炎憂慮之情舒緩 歐股彈升

2020-01-25 03:40

歐洲議會拍板通過脫歐法案 只剩正式簽署協議

2020-01-24 17:47

武漢肺炎擴散觀光股受創 美股收黑

2020-01-25 06:27

美國商務部長羅斯：近期推出加強限制供貨華為的新規定

2020-01-24 16:46

脫歐前 美國務卿將訪問英國再轉赴烏克蘭

2020-01-25 04:47

美國務院證實責成官員 對抗中國在聯合國惡勢力

2020-01-24 17:58

美國防部：伊朗空襲後 34軍人診斷患創傷性腦損傷

2020-01-25 02:04

半導體回暖 英特爾財報帶勁

2020-01-25 01:52

英特爾Q4財報大好 今年營收展望優

2020-01-24 16:40

博通與蘋果敲定150億美元晶片供應協議 供貨至2023年

2020-01-24 17:20

武漢肺炎蔓延 美國務院發勿前往最高旅遊警示

2020-01-25 02:00

美國休士頓嚴重工業意外 製造廠爆炸至少2死

2020-01-25 02:54

美股開盤上漲 那斯達克指數攀新高

2020-01-25 01:44

歐盟推貿易糾紛解決機制

2020-01-25 01:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top