伊拉克民眾大遊行 要求美軍撤離

數萬名伊拉克民眾24日在首都巴格達街頭示威，要求美軍撤離伊拉克。

這些支持什葉派伊斯蘭教組織「薩德爾運動」創辦人兼領袖薩德爾（Muqtada al-Sadr）的民眾，手持國旗和「趕走美軍」的標語在街上遊行。