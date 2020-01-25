孟晚舟案 加國法官保留裁決

華為首席財務官孟晚舟是否該從加拿大被引渡到美國的第一階段聽審會23日在溫哥華結束，大法官霍姆絲（Heather Holmes）決定「保留裁決」，最後決定可能在4月前做出。

這場為期四天的聽審會，主要聚焦於加拿大引渡法律的「雙重犯罪」原則，也就是孟晚舟遭美國指控的罪刑，在加拿大是否也被視為犯罪。

大法官霍姆絲在檢辯雙方立場申論後表示，對此案目前「保留裁決」。據了解，法官的最後決定可能要再等一、二個月才會做出。若法官裁定此案未達「雙重犯罪」法律標準，孟晚舟將可自由離開加拿大，但檢方能會立即提起上訴。