日版阿嘉 郵差嫌送信麻煩把2萬4000封信帶回家

日本共同社報導，神奈川縣一名郵差嫌送信麻煩，將應該配送的信件帶回家，警方在其住所搜出約2萬4000件郵件，已將他函送法辦，郵局也已解雇他。

這名61歲的郵差住在神奈川縣相模原市，在橫濱市的瀨谷郵局工作。他涉嫌自2017年2月1日至去年11月25日間，將分配到的1002件郵件帶回家擺著。他向警方說「送信很麻煩」，但又不想顯露自己比不上年輕的同事，所以乾脆帶回家擺著。

但根據警方在他住所起出的信件數量，他很可能自2003年就開始怠忽職守。若判刑確定，嫌犯將被處以最高3年有期徒刑，或50萬日圓（約台幣13萬7000元）罰鍰。