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歐元區1月綜合PMI持平 成長動能仍弱

2020-01-24 18:30經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

最新採購經理人指數（PMI）顯示，今年初歐元區經濟成長仍疲弱，儘管區內最大經濟體德國的商業景氣有起色，但被法國罷工事件衝擊服務業拖累。

IHS Markit公布，歐元區1月製造業與服務業綜合PMI持平在50.9，低於經濟學家預期的51.2，指數雖在象徵榮枯分界的50以上，顯示景氣仍在擴張，只是成長仍遲緩。

IHS Markit經濟學家哈克（Andrew Harker）說：「儘管邁入新年頭，歐元區元月經濟表現仍是老樣子。產出成長維持12月溫吞的步調不變，顯示經濟成長動能未見轉強。」

一大因素是製造業仍陷入掙扎。歐元區1月製造業PMI升至九個月來最高的47.8，比12月的46.3改善，且優於分析師預期的46.8，但仍連續第12個月低於景氣榮枯線，意味景氣尚未脫離萎縮。

1月服務業PMI小幅下滑，從12月的52.8降到52.2，不如經濟學家預期的持平，顯示歐元區服務業成長動能也已減弱。

好消息是，歐元區民間企業信心連續第五個月攀升，一部分因為製造業者對前景更樂觀，反映他們認為經濟最低迷時期已過。

歐洲央行（ECB）總裁拉加德23日也發表類似看法，認為歐元區經濟展望的下行風險變得「較不顯著」。

按國別來看，IHS Markit的德國綜合PMI在1月升到51.1，是五個月高峰，優於經濟學家預期的50.5，且製造業與服務業PMI雙雙上升，儘管製造業景氣仍在萎縮，但縮幅已趨緩。

法國年初經濟則蹣跚而行，主要受民眾抗議年金改革計畫再掀罷工潮，不僅擾亂大眾運輸，也打擊服務業。法國1月服務業PMI降到51.7，是四個月低點。

歐元區

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