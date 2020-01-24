親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

外科主任初一到初五都值班 妻子嘆：要當病人才能見你

歐洲議會通過脫歐協議 英國月底脫歐邁向最後一哩路

2020-01-24 17:27聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

歐洲議會憲政事務委員會23日表決通過早前與英國敲定的脫歐協議，英國退出歐盟總算邁向最後一哩路。

英國國會上議院22日已通過脫歐協議，只待女王伊麗莎白二世批准，英國就可在本月31日脫歐。

歐洲議會23日通過英國脫歐協議。（新華社）
歐洲議會23日通過英國脫歐協議。（新華社）
分享

英國脫歐伊麗莎白二世

延伸閱讀

英脫障礙掃除 英鎊看漲

脫歐過渡期 2難題考驗英國

英國月底正式脫歐 就等女王點頭

繳回英王室頭銜…為何哈利吃3大虧？算給你聽

相關新聞

英國月底正式脫歐 就等女王點頭

2020-01-24 00:01

從分屍記者到報復裸照？沙國王儲對貝佐斯的「私人網戰」

2020-01-24 10:30

非洲女首富靠總統爸吞6百多億 遭檢方起訴

2020-01-23 21:57

歐洲議會拍板通過脫歐法案 只剩正式簽署協議

2020-01-24 17:47

米努勤嗆瑞典少女：讀完經濟學再跟我談環保

2020-01-23 22:02

澳洲少女抖音上教你行竊 專家擔憂恐出現效仿潮

2020-01-24 15:16

孟晚舟引渡案雙重犯罪聽證結束 法官保留裁決

2020-01-24 06:28

美財長酸童貝里 要她先拿經濟學位再談大道理

2020-01-24 00:04

靠總統爸吞630億 非洲女首富遭起訴

2020-01-24 00:01

翁山蘇姬輸了 國際法庭判決： 緬甸應立即保護洛興雅人

2020-01-24 00:01

脫歐過渡期 2難題考驗英國

2020-01-24 00:01

翁山蘇姬輸了 國際法庭下令緬甸防止種族滅絕

2020-01-23 19:13

從分屍記者到裸照？沙烏地王儲對全球首富貝佐斯的「私人網戰」

2020-01-23 15:15

一到加拿大 哈利告狗仔偷拍侵害隱私

2020-01-23 15:07

哈利表哥竟然以王室身份拍廣告賺人民幣 惹罵聲

2020-01-23 15:04

澳洲C-130型消防飛機失事 3名美籍機組員證實身亡

2020-01-23 15:01

影／訪耶路撒冷教堂動氣 馬克宏要以國維安「出去！」

2020-01-23 14:14

加拿大最高額環保罰款 福斯柴油車遭罰近46億

2020-01-23 14:09

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

影／正妹保養重機影片教學 太低胸讓網友不知該看哪

2020-01-23 18:01

高盛預估：「武漢肺炎」將成油價利空

2020-01-23 19:28

非洲女首富靠總統爸吞6百多億 遭檢方起訴

2020-01-23 21:57

美財長酸童貝里 要她先拿經濟學位再談大道理

2020-01-24 00:04

米努勤嗆瑞典少女：讀完經濟學再跟我談環保

2020-01-23 22:02

翁山蘇姬輸了 國際法庭下令緬甸防止種族滅絕

2020-01-23 19:13

為何拿SARS跟武漢肺炎比 可能低估市場風險？

2020-01-23 22:56

武漢肺炎擴散 歐亞股受創

2020-01-24 01:22

人生必去清單！ 「最美漁村」越南美奈旅遊攻略

2020-01-24 08:05

辦公室小物助抗癌 效果提升3倍

2020-01-23 20:29

川普再廢環保法規 小水域開放隨便傾倒汙染物

2020-01-24 12:15

英國月底正式脫歐 就等女王點頭

2020-01-24 00:01

孟晚舟引渡案雙重犯罪聽證結束 法官保留裁決

2020-01-24 06:28

三星面臨被動式基金賣壓？韓證交所將調整個股權重規定

2020-01-23 18:09

美國出現第2起武漢肺炎疑似病例 德州當局調查

2020-01-24 06:35

美嚴打「生育觀光」 傳限縮簽證

2020-01-23 23:12

末日鐘倒數100秒 73年來人類最接近滅亡

2020-01-24 16:26

ECB檢討貨幣政策 17年首見

2020-01-24 01:22

胡志明景點懶人包 五天什麼都包1.5萬有找

2020-01-24 08:07

肺炎疫情延燒武漢封城 亞股挫低滬股摔近3%

2020-01-23 20:20

德儀看半導體 市場回穩了

2020-01-23 23:39

日本爬山風氣盛 喜歡登山別錯過高尾山、立雲峽

2020-01-24 08:03

無畏武漢肺炎 美股那斯達克指數創新高

2020-01-24 06:29

翁山蘇姬輸了 國際法庭判決： 緬甸應立即保護洛興雅人

2020-01-24 00:01

川普彈劾案 民主黨向共和黨心戰喊話

2020-01-24 00:01

為聲援香港抗議者 「國殤之柱」矗立丹麥國會外

2020-01-24 04:01

亞馬遜音樂串流 緊咬蘋果

2020-01-24 01:22

美CDC升高中國旅遊警示 非必要避免前往

2020-01-24 02:06

澳洲少女抖音上教你行竊 專家擔憂恐出現效仿潮

2020-01-24 15:16

靠總統爸吞630億 非洲女首富遭起訴

2020-01-24 00:01

英脫障礙掃除 英鎊看漲

2020-01-24 01:22

科技業復甦 帶旺新興市場

2020-01-24 01:22

達沃斯論壇焦點／循環經濟當道 企業響應

2020-01-24 01:22

太空烤餅乾竟需要2小時 是地球的6倍

2020-01-24 16:15

菲國、澳洲降息預期轉淡

2020-01-24 01:22

脫歐過渡期 2難題考驗英國

2020-01-24 00:01

台灣山岳之美 獲選2020年必去旅遊目的地

2020-01-24 17:45

澳洲高溫強風野火再起 坎培拉機場暫時關閉

2020-01-23 18:23

元月就有六個新興市場降息 專家：降息將持續

2020-01-23 22:45

土耳其外送員在披薩上吐口水 遭求處18年徒刑

2020-01-23 22:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top