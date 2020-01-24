歐洲議會通過脫歐協議 英國月底脫歐邁向最後一哩路

歐洲議會憲政事務委員會23日表決通過早前與英國敲定的脫歐協議，英國退出歐盟總算邁向最後一哩路。

英國國會上議院22日已通過脫歐協議，只待女王伊麗莎白二世批准，英國就可在本月31日脫歐。 歐洲議會23日通過英國脫歐協議。（新華社） 分享 facebook