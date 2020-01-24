親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

武漢肺炎通報個案創新高增70人 疾管署今起擴大通報資格

澳洲少女抖音上教你行竊 專家擔憂恐出現效仿潮

2020-01-24 15:16聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

中國短影音平台「抖音」海外版「TikTok」近期在澳洲出現一波影片，多涉及分享如何行竊，以及討論有哪些店家比較好下手。專家擔憂，這類影片引發的同儕壓力，會造成更多返社會現象出現在社群媒體上。

《每日郵報》報導，近期澳洲「TikTok」上出現一波大多為青少女拍攝的影片，大肆討論有哪些店家可以輕易偷竊，甚至還拍攝他們自己行竊的過程。在其中一段影片中，一名少女就說到「我各位親愛的澳洲少女們，以下是容易下手的商店。」而她所提到的商店包括了飾品品牌Lovisa、服裝品牌Cottton On、Sportsgir、大賣場Kmart、Targe和超市Coles、Woolworths等。

專家警告，同儕壓力會造成更多返社會現象出現在社群媒體上，引發不當效仿。雪梨大學（University of Sydney）卡羅琳·摩爾博士（Caroline Moul）受訪告訴《每日電訊報》指出，這些趨勢是一種社交資本，但同時也是一種社會壓力，雖然做得當下很刺激。摩爾也表示，就算有些人可能是假裝偷竊，但這仍然是會導致他人效仿的壞榜樣。

「TikTok」讓使用者上傳分享15秒短影音，以開起各種熱傳挑戰和迷因而聞名。

中國短影音平台「抖音」海外版「TikTok」近期在澳洲出現一波影片，多涉及分享如...
中國短影音平台「抖音」海外版「TikTok」近期在澳洲出現一波影片，多涉及分享如何行竊，以及討論有哪些店家比較好下手。《每日郵報》/TikTok
分享

澳洲TikTok偷竊

延伸閱讀

菲國、澳洲降息預期轉淡

澳洲高溫強風野火再起 坎培拉機場暫時關閉

CNN：澳洲一架滅火飛機墜毀 機上3名美國人...

澳洲C-130型消防飛機失事 3名美籍機組員...

相關新聞

英國月底正式脫歐 就等女王點頭

2020-01-24 00:01

從分屍記者到報復裸照？沙國王儲對貝佐斯的「私人網戰」

2020-01-24 10:30

非洲女首富靠總統爸吞6百多億 遭檢方起訴

2020-01-23 21:57

米努勤嗆瑞典少女：讀完經濟學再跟我談環保

2020-01-23 22:02

孟晚舟引渡案雙重犯罪聽證結束 法官保留裁決

2020-01-24 06:28

美財長酸童貝里 要她先拿經濟學位再談大道理

2020-01-24 00:04

翁山蘇姬輸了 國際法庭判決： 緬甸應立即保護洛興雅人

2020-01-24 00:01

靠總統爸吞630億 非洲女首富遭起訴

2020-01-24 00:01

脫歐過渡期 2難題考驗英國

2020-01-24 00:01

翁山蘇姬輸了 國際法庭下令緬甸防止種族滅絕

2020-01-23 19:13

從分屍記者到裸照？沙烏地王儲對全球首富貝佐斯的「私人網戰」

2020-01-23 15:15

一到加拿大 哈利告狗仔偷拍侵害隱私

2020-01-23 15:07

哈利表哥竟然以王室身份拍廣告賺人民幣 惹罵聲

2020-01-23 15:04

澳洲C-130型消防飛機失事 3名美籍機組員證實身亡

2020-01-23 15:01

影／訪耶路撒冷教堂動氣 馬克宏要以國維安「出去！」

2020-01-23 14:14

加拿大最高額環保罰款 福斯柴油車遭罰近46億

2020-01-23 14:09

澳洲野火燒不停 救災消防機與地面失聯恐墜毀

2020-01-23 13:41

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

影／正妹保養重機影片教學 太低胸讓網友不知該看哪

2020-01-23 18:01

拆開包裝紙後要打結？他一個動作 曝露日本人習慣

2020-01-23 17:48

亞航空姐「公主抱」鼻插管乘客下機 執行長讚：了不起

2020-01-23 16:59

高盛預估：「武漢肺炎」將成油價利空

2020-01-23 19:28

非洲女首富靠總統爸吞6百多億 遭檢方起訴

2020-01-23 21:57

美財長酸童貝里 要她先拿經濟學位再談大道理

2020-01-24 00:04

翁山蘇姬輸了 國際法庭下令緬甸防止種族滅絕

2020-01-23 19:13

米努勤嗆瑞典少女：讀完經濟學再跟我談環保

2020-01-23 22:02

為何拿SARS跟武漢肺炎比 可能低估市場風險？

2020-01-23 22:56

辦公室小物助抗癌 效果提升3倍

2020-01-23 20:29

武漢肺炎擴散 歐亞股受創

2020-01-24 01:22

人生必去清單！ 「最美漁村」越南美奈旅遊攻略

2020-01-24 08:05

「空中諾亞方舟」要沒了！美政府將限縮可登機動物類型

2020-01-23 17:56

川普再廢環保法規 小水域開放隨便傾倒汙染物

2020-01-24 12:15

英國月底正式脫歐 就等女王點頭

2020-01-24 00:01

孟晚舟引渡案雙重犯罪聽證結束 法官保留裁決

2020-01-24 06:28

三星面臨被動式基金賣壓？韓證交所將調整個股權重規定

2020-01-23 18:09

美國出現第2起武漢肺炎疑似病例 德州當局調查

2020-01-24 06:35

美嚴打「生育觀光」 傳限縮簽證

2020-01-23 23:12

ECB檢討貨幣政策 17年首見

2020-01-24 01:22

胡志明景點懶人包 五天什麼都包1.5萬有找

2020-01-24 08:07

肺炎疫情延燒武漢封城 亞股挫低滬股摔近3%

2020-01-23 20:20

德儀看半導體 市場回穩了

2020-01-23 23:39

日本爬山風氣盛 喜歡登山別錯過高尾山、立雲峽

2020-01-24 08:03

無畏武漢肺炎 美股那斯達克指數創新高

2020-01-24 06:29

翁山蘇姬輸了 國際法庭判決： 緬甸應立即保護洛興雅人

2020-01-24 00:01

美CDC升高中國旅遊警示 非必要避免前往

2020-01-24 02:06

為聲援香港抗議者 「國殤之柱」矗立丹麥國會外

2020-01-24 04:01

川普彈劾案 民主黨向共和黨心戰喊話

2020-01-24 00:01

亞馬遜音樂串流 緊咬蘋果

2020-01-24 01:22

靠總統爸吞630億 非洲女首富遭起訴

2020-01-24 00:01

澳洲少女抖音上教你行竊 專家擔憂恐出現效仿潮

2020-01-24 15:16

科技業復甦 帶旺新興市場

2020-01-24 01:22

達沃斯論壇焦點／循環經濟當道 企業響應

2020-01-24 01:22

英脫障礙掃除 英鎊看漲

2020-01-24 01:22

菲國、澳洲降息預期轉淡

2020-01-24 01:22

脫歐過渡期 2難題考驗英國

2020-01-24 00:01

澳洲高溫強風野火再起 坎培拉機場暫時關閉

2020-01-23 18:23

元月就有六個新興市場降息 專家：降息將持續

2020-01-23 22:45

土耳其外送員在披薩上吐口水 遭求處18年徒刑

2020-01-23 22:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top