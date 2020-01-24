澳洲少女抖音上教你行竊 專家擔憂恐出現效仿潮

中國短影音平台「抖音」海外版「TikTok」近期在澳洲出現一波影片，多涉及分享如何行竊，以及討論有哪些店家比較好下手。專家擔憂，這類影片引發的同儕壓力，會造成更多返社會現象出現在社群媒體上。

《每日郵報》報導，近期澳洲「TikTok」上出現一波大多為青少女拍攝的影片，大肆討論有哪些店家可以輕易偷竊，甚至還拍攝他們自己行竊的過程。在其中一段影片中，一名少女就說到「我各位親愛的澳洲少女們，以下是容易下手的商店。」而她所提到的商店包括了飾品品牌Lovisa、服裝品牌Cottton On、Sportsgir、大賣場Kmart、Targe和超市Coles、Woolworths等。

專家警告，同儕壓力會造成更多返社會現象出現在社群媒體上，引發不當效仿。雪梨大學（University of Sydney）卡羅琳·摩爾博士（Caroline Moul）受訪告訴《每日電訊報》指出，這些趨勢是一種社交資本，但同時也是一種社會壓力，雖然做得當下很刺激。摩爾也表示，就算有些人可能是假裝偷竊，但這仍然是會導致他人效仿的壞榜樣。