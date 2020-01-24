人生必去清單！ 「最美漁村」越南美奈旅遊攻略

來到越南胡志明市，絕對不能錯過號稱最美、最浪漫、羧純樸的漁村美奈（Mui Ne）。當你踏上這塊土地，會不自覺地讚嘆「原來這就是美奈」，列在人家必去旅遊清單不會失望。

每年11月到2月，是越南的旱季中的涼季，為最適合旅遊的季節，因為氣溫適中、陽光明媚，每天的晴空萬里讓人心曠神怡。而不少人來到越南，首選就是胡志明市，因為交通方便，若想要抵達美奈這座世外桃源，就算附近沒有機場，也能靠公路接駁。

而去美奈多數人會選擇體驗上下層的臥鋪車，且有好幾家業者可以選，在胡志明市區范五老街買票即可。單程車票約新台幣200元，一趟車程五小時左右，全程躺著很舒適，中間會停一到兩次休息站，司機還會直接送客人到美奈入住的飯店。建議早一到兩天先去買票，因為座位有限，選下排的位子優先，移動比較方便。

至於住宿，因為美奈有得天獨厚的地理條件，50公里長的海灘上有許多渡假村，幾乎都有自己專屬的海灘和游泳池，一出房間即是泳池，游泳池旁邊連著一望無際的大海。吃完午餐就玩水到夕陽，是放空首選，建議安排兩天一夜或是三天兩夜。住宿的地方基本上都能代訂行程跟回程車票，相當方便。

在美奈旅遊的重頭戲，行程有分日出團跟日落團之分，整套行程新台幣400元左右，如果要坐越野車或是滑沙等要再自費。基本上以參加日出團居多，清晨4時左右出發，上午9時前回來，會有吉普車來飯店接駁，遊覽四大必去景點，包含白沙丘、紅沙丘，仙女溪和漁村。

先是乘坐吉普車，接坐越野車來到的白沙丘的頂端，剛剛好趕上太陽升起，美到令人震懾。能在乾淨的沙上留下自己的足跡，滿足感和成就感不言而喻。這裡搭越野車像是坐雲霄飛車，司機會帶你穿梭在沙漠間，是另類的體驗。

接著來到緊鄰到海的紅沙丘，此時太陽已經高掛天空，在陽光照射下漂亮的橘紅色沙漠相當耀眼，還有滑沙可以玩，增添不少樂趣。

第三個點是美奈漁港，走進這座漁村，撲鼻而來是濃濃魚腥味。更特別的是，這裡的捕魚船非常可愛，很多人形容是「漂浮在海上的大臉盆」。