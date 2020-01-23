非洲女首富靠總統爸吞6百多億 遭檢方起訴

安哥拉前總統杜桑托斯的女兒、非洲女首富伊莎貝爾被踢爆靠父親掌權累積約21億美元（約台幣630億元）財富。如今，安哥拉當局試圖將她帶回國內，接受審判。檢方指控，伊莎貝爾在管理安哥拉國營石油公司「山南戈」期間，涉嫌洗錢和掏空公司。

本周外洩文件稱，伊莎貝爾掠奪安哥拉財政收入納為己用，她的財富估計有21億美元。安哥拉檢察總長格羅斯22日在記者會表示：「伊莎貝爾被控在山南戈任職期間管理不當和挪用資金，因此，檢方首先起訴她涉嫌洗錢、以權謀私、不當管理、偽造文書及其他經濟犯罪。」

伊莎貝爾自2016年6月起擔任山南戈董事長約一年半，山南戈現任董事長薩圖尼諾上任後，發現伊莎貝爾任職期間幾筆「不正常匯款」和其他可疑行為，因此報警。

英國衛報取得「盧安達解密」大量機密文件，並參與國際調查記者同盟領軍的調查發現，伊莎貝爾和夫婿多科洛，及相關人等約400家公司組成一個不透明網絡，這些公司大多在境外，由歐美管理顧問、會計師和律師提供管理協助。

調查資料顯示，山南戈把葡萄牙石油公司Galp的持股賣給多科洛，當初他僅拿出自有資金1100萬歐元（約台幣3億6000萬元）外加大量貸款，就吃下這筆目前價值7億5000萬歐元（約台幣250億元）的股權，成為這對夫婦最有價值的資產。

資料也指出，伊莎貝爾主持國營石油公司期間，曾下令付給顧問公司總計1億1500萬美元（約台幣34億元），該款項透過一家由她的合夥人控制的杜拜公司處理。

伊莎貝爾在父親杜桑托斯於2017年下台後，就搬離安哥拉。格羅斯表示，伊莎貝爾是5名嫌疑犯之一，這些人都住在國外，他們若沒有主動回國受審，安哥拉將發出國際通緝令。