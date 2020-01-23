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整理包／武漢肺炎逾600例釀17死！陸僅剩4省市未淪陷

辦公室小物助抗癌 效果提升3倍

2020-01-23 20:29聯合報 編譯羅方妤／即時報導

日本朝日新聞中文網報導，東京工業大學的團隊23日宣布，他們發現硼化合物化療藥劑和膠水主要成分聚乙烯醇（PVA）混合後，會大幅提升癌症放射線硼中子捕獲治療（BNCT）效果。混合後的藥劑似乎更容易停留在癌細胞內。據了解，在老鼠的實驗中，大腸癌的癌細胞幾乎都消失了。

放射線硼中子捕獲治療是透過注射硼化合物的藥劑，讓癌細胞吸收，再從外部照射中子並破壞癌細胞。問題是，硼化合物容易從癌細胞中流出。但研究團隊發現，將聚乙烯醇和硼化合物混合後，分子會變長，使癌細胞容易吸收藥劑。硼化合物進入癌細胞中的量，變為先前的約3倍。

研究成果已於「美國科學雜誌」中發表。

日本東京工業大學研究團隊發現，硼化合物化療藥劑和膠水主要成分聚乙烯醇（PVA）混...
日本東京工業大學研究團隊發現，硼化合物化療藥劑和膠水主要成分聚乙烯醇（PVA）混合後，會大幅提升癌症放射線硼中子捕獲治療（BNCT）效果，圖為膠水示意圖。路透
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