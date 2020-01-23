CNN：澳洲一架滅火飛機墜毀 機上3名美國人喪生

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一架由澳洲新南威爾斯省鄉村消防局（NSWRFS）承包的滅火飛機，在該省東南部庫馬鎮（Cooma）附近協助撲滅森林火災時墜毀，機上3名美國籍機組人員喪生。

新南威爾斯省省長貝爾吉格利安（Gladys Berejiklian）在23日的一項記者會中宣布此事，他說，此事顯示消防人員是在極危險的情況下努力撲滅森林火災。NSWRFS局長指出，那架C-130滅火飛機，是在當地時間23日13:30之前失聯。目前飛機墜毀原因不明。