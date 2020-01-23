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武漢防疫如臨大敵 陸官方宣布進入戰時狀態

一到加拿大 哈利告狗仔偷拍侵害隱私

2020-01-23 15:07世界日報 編譯中心╱綜合22日電

路透
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英國哈利王子20日晚間從倫敦一到加拿大溫哥華，就對狗仔採取法律行動，宣稱狗仔偷拍他下飛機的照片，以及梅根帶兒子亞契在公園玩，旁邊有英國和加國警方隨扈，已經侵犯隱私權並造成危險；加拿大卑詩省的隱私權法對於遭偷拍有監視構成犯罪的特別規定。

哈利與梅根不論到哪裡，都是媒體追訪的對象。哈利21日抵達加拿大與梅根、亞契會合，準備展開新生活，不過他隨即透過律師發出警告信，指控包含英國「太陽報」、「每日郵報」等多家媒體，21日刊登梅根帶著亞契去林間公園遛狗的照片，稱此舉已經嚴重侵犯隱私，準備採取法律行動。

英國廣播公司（BBC）引述哈利的律師報導，涉事攝影師躲在灌木叢裡偷拍梅根，狗仔隊甚至嘗試用長鏡頭拍攝哈利夫婦在溫哥華島維多利亞市的新居內部，更在他們的住處外圍「紮營」方便24小時監視。狗仔否認，表示只是在公眾小徑上拍攝，梅根也沒有被騷擾或受到威脅的感覺。

一名匿名的自由攝影師表示，加拿大有新聞自由法例，「我知道的是，只要沒有違法或是尾隨、騷擾他們，而是出於公眾利益，媒體就有權利自由報導。」不過BBC指，根據卑詩省法律，即使新聞言論自由受加拿大自由憲章保障，只要梅根能證明隱私被侵犯就能提告。

哈利與梅根退出英國王室核心後搬到加拿大，有媒體估計，他們一年的維安隨扈費用高達170萬加元（約130萬美元），英國每日郵報更請專家估計每年可達300萬至600萬英鎊（約788萬美元），還不曉得由哪國政府埋單或如何拆帳。

英國媒體先前報導，指加國允諾願意負擔部分維安費用，不過加拿大總理杜魯多21日否認曾與英國女王討論隨扈費用的相關問題，僅表示討論仍然繼續。維多利亞市有議員指，哈利夫婦應該自掏腰包付維安費，而這項提議已獲得8萬人連署贊同。

適應新生活 哈梅很開心

另外，美國娛樂雜誌Us Weekly於22日獨家披露，梅根與哈利對於淡出英國王室高級成員都「很開心」，梅根更教哈利認識外面的「真實世界」。

梅根即將幫迪士尼動畫配音，所得將捐給「大象無國界」慈善機構。梅根不打算回頭演電視劇，哈利則鼓勵她在空閒時可以多接一些配音。

英國加拿大偷拍

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