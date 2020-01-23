影／訪耶路撒冷教堂動氣 馬克宏要以國維安「出去！」

法國總統馬克宏22日參訪耶路撒冷舊城區，卻在聖亞納教堂（Church of St. Anne）門前，訓斥想要隨行進入的以色列維安官員，還直接要對方「出去！」

法國總統馬克宏22日赴耶路撒冷舊城區，正準備參訪聖亞納教堂時，被拍到當場訓斥意圖隨行的以色列維安官員，還直接要對方「出去」。聖亞納教堂在1865年時，由鄂圖曼土耳其轉贈法國皇帝拿破崙三世，自此被視為法方領土。法新 分享 facebook

從現場影片可看到場面有些混亂，馬克宏對著以方人員拉高音量，稱「大家都知道規矩，我不喜歡你在我面前的舉動，你出去。抱歉，但你知道規矩的…沒有人要挑釁，好嗎？大家保持冷靜。」

「請尊重維持好幾個世紀的規矩，」馬克宏強調，「我告訴你，它們不會為我改變。」

聖亞納教堂建於1138年，鄰近聖殿山，原址是聖母瑪利亞和父母住處，也是耶路撒冷保存最完好的十字軍教堂，由鄂圖曼土耳其於1856年轉贈法國皇帝拿破崙三世，以酬謝法方在克里米亞戰爭伸出援手。

馬克宏參訪結束後，已沒有一開始的怒氣沖沖模樣，只說「沒事！都解決了。」接著又對記者解釋道，當他抵達聖亞納教堂時，眼見法以兩國維安人員有些緊張，就試圖透過重新解釋規定以維持秩序，並指聖亞納教堂按國際條約是法國領土，以國維安就應在教堂門前停下腳步，讓法方人員接手保護工作。

以色列外交部婉拒評論，但警方和以色列安全局（ISA）聯合聲明指出，兩國維安官員只是在「討論」維安事宜，ISA和警察有按兩國事前約定，各派一人隨馬克宏和法國代表團入內。參訪按原定計畫結束後，馬克宏就為整起事件向以方道歉，並和維安人員握手致意。

隨同馬克宏出訪的法方發言人未證實他是否確實道歉，僅稱「我不知道，我沒看到」。

法國已故前總統席哈克1996年參訪聖亞納教堂時，也曾因以方維安人員推擠而失去耐性，當場威脅直接搭機回國，同時堅持等以方人員離開後才願進入教堂，時任以國總理、也是現任以國總理內唐亞胡事後則為此道歉。