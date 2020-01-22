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日肯德基是如何改變民眾印象 半年營利就達全年目標？

2020-01-22 22:48經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

在日本，肯德基給民眾的印象向來是耶誕節時吃的炸雞桶全家餐，正因如此，該公司的營收過去多半集中在10至12月這一季。不過，日本肯德基現在卻靠新策略改變人們的印象，本會計年度4月至9月的營業利益已超越全年度獲利預測，助其股價衝上27年來高點。

日經新聞報導，這項轉變始於日本肯德基2018年7月推出的500日圓（約新台幣136元）午餐，每日從早上10時提供到下午4時，以極高折扣提供招牌的咔啦脆雞等產品。其中一個套餐包括一份捲餅、一份小薯和一杯中杯飲料，含稅價只要550日圓，比起全部單點還要便宜逾30%。

除此之外，日本肯德基也推出一系列以「午餐要不要來一份肯德基？」為號召的廣告，各行各業的人都在廣告中吃著肯德基的炸雞或漢堡，把肯德基包裝成單身客每天流連之處，有別於過去廣告給人的假日派對印象。

這項低價和強打廣告的策略，加上新產品，成功地將原本已經投靠其他連鎖店的顧客又拉回來。

日本肯德基社長近藤正樹表示，公司原本擔心這種新的行銷角度，會讓肯德基失去在耶誕節時和消費者之間的獨特連結，沒想到卻得到更多顧客。過去18個月來，日本肯德基的同店銷售有17季都成長，去年12月的成長率更達到4%。

日本肯德基過去太過仰賴耶誕假期相對高的平均每人銷售額，經常出現7至12月有營業利益，但4至6月卻陷入營業虧損的情況。在2018年度，10至12月的營業利益就占了全年營業利益22億日圓的76%。

不過到了今年度，這個模式已經改變。日本肯德基2019年4至6月已轉虧為盈，營業利益達到9.51億日圓。7至12月的營業利益增加逾四倍至24億日圓，10至12月的同店銷售也成長。

這樣的強勁表現，已讓投資人期待日本肯德基將會上修全年營業利益預測，該公司原本預料將下滑32%至15億日圓。一吉經濟研究所首席分析師鮫島誠一郎表示，新的營業利益目標可能會調高逾一倍至40億日圓。

這樣的樂觀前景讓日本肯德基的股價從去年起一飛沖天，上個月最高漲到3,620日圓，為將近28年來高點。

近藤表示，公司還有很大的成長空間，大多數顧客每年的光顧次數可能只有一次。儘管如此，在競爭激烈的速食業裡，維持顧客忠誠度是很困難的，2月中將發表的第3季財報或許能讓投資人對目前熱潮續航力有更清楚的了解。

日本肯德基2018年推出500日圓午餐，逐漸扭轉日本人只有耶誕節才吃肯德基的印象...
日本肯德基2018年推出500日圓午餐，逐漸扭轉日本人只有耶誕節才吃肯德基的印象。 圖／擷自日本肯德基廣告
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肯德基廣告耶誕節

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