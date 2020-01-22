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德國納稅人為中共外宣買單？孔子學院再引質疑

2020-01-22 20:45德國之聲 德國之聲

孔子學院近來引起爭議。圖為巴基斯坦學生在孔子學院日活動期間在巴基斯坦首都伊斯蘭堡...
孔子學院近來引起爭議。圖為巴基斯坦學生在孔子學院日活動期間在巴基斯坦首都伊斯蘭堡的國立現代語言大學表演。 圖／新華社
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隸屬於德廣聯的德國廣播電台（Deutschlandfunk）在最近的報導中指出，孔子學院原本應該服務於中國和德國民眾之間的交流、合作以及富有批判性的對話。現在逐漸高漲的批評聲音指出，中國共產黨用著德國納稅人的錢在搞宣傳工作。

提出上述批評的是德國聯邦議員自民黨籍議員勃蘭登堡（Jens Brandenburg）。他提交的一份議會問詢給中德關系帶來了不穩定因素。問詢函的主題是：中國孔子學院在德國高校的行為。聯邦教育部去年底就此給出的答案是，德國境內的19家孔子學院為了推廣中國特色外交，在中國的軟實力政策中扮演了重要的角色。

勃蘭登堡議員指出：目前的問題就是，我們繼續用德國納稅人的錢在高校中為中國共產黨提供直接進行政治宣傳工作的平台。這些事情不應該在德國高校發生。

孔子學院的後台

根據德國聯邦政府給出的消息，孔子學院在德國有著特殊的角色。中國"漢辦"提供資金、老師和教材。德國大學提供基礎配套設施和場地。孔子學院在德國以注冊協會的形式存在。院長分別由一位德國和中國的學者擔任。學院在舉辦展覽和相關活動時，會向中國和德國的相關機構申請資金支持。

德國杜塞爾多夫孔子學院院長培高德（Cord Eberspaecher）接受德國之聲采訪時透露的信息確認了上述說法。他表示其學院的運營經費主要來自中國漢辦，包括他個人的工資。而漢辦按照中國官方的說法直屬教育部，致力於為世界各國提供漢語言文化的教學資源和服務。

培高德也承認，中國方面的訴求當然也會在境外的孔子學院有所體現。但是他強調孔子學院首先是一個文化和教育學院。人們在談及孔子學院的時候總是希望把它和政治聯系在一起。在疑問它是否應該討論有關人權、政治等敏感話題的同時，沒有人用同樣的標准衡量比如德國境內的波蘭文化學院，看看它們是否關注波蘭司法系統目前所面臨的一系列問題。

孔子學院全球受挫

由於中國的重要性在國際舞台逐漸增高，對外宣傳其制度自信、路線自信的力度逐漸加大。近年來，被中國官方稱為世界各國人民學習漢語和了解中華文化的園地的孔子學院也在全世界範圍內飽受爭議。2019年，包括堪薩斯大學在內的多所美國大學宣布關閉其校內的孔子學院。美國前聯邦調查局局長克裡斯托弗雷（Christopher Wray）和一些共和黨參議員說，孔子學院不只是推廣中國共產黨的理念，還有可能從事間諜活動。同年8月，澳大利亞新南威爾士州政府教育部是全球唯一一個與孔子學院展開辦學合作的政府部門，在該州13所中小學內開設漢語課程。由於擔心中國與日俱增的影響力，該州教育部喊停了合作項目。

培高德所領導的杜塞爾多夫孔子學院和當地大學的合作合同2016年被杜塞爾多夫大學方面叫停。校方決定合同於2020年4月到期時不予延長。杜塞爾多夫大學方面的表態是：我們沒有具體能夠證明中國官方對孔子學院施加影響的證據，但也不能排除這一可能。

兜售新黃禍的說法

在德國, 以經濟自由化為核心議題的自民黨一向與中國官方有著比較良好的互動。其黨內成員也經常出現在中國官方在德國組織的各種經濟、文化類交流活動上。而如今，從德國政界內部向孔子學院開砲的主力軍恰恰是德國自民黨。

德國杜塞爾多夫孔子學院院長培高德（Cord Eberspaecher）堅信，目前德國國內針對孔子學院相關討論的真正目標並不是孔子學院本身，而是中國。他認為，如今自民黨的目的是再次向公眾兜售新黃禍的說法，即對中國的恐懼，提醒人們應該對中國產生警惕，灌輸中國對於德國來說很危險的認知。

培高德指出，自從去年自民黨領導人林德納(Christian Lindner)在一次黨代會上用中文諷刺德國後，自民黨就發現了中國這個話題。後來，自民黨與中國當局發生了一系列摩擦，包括該黨主席林德納及其代表團成員去年7月訪華時的一系列會談日程被臨時取消，與中方領導層會晤時遭冷淡對待。該黨議員延森（Gyde Jensen）未得到中方入境許可，不得不取消訪華行程。林德納在7月份訪華時，也同香港發送中運動的反對派人士進行了會晤。

回避敏感話題？

在德國，外界針對孔子學院的核心質疑包括，如果該學院真的是像德國歌德學院一樣屬於同類機構，就不應該回避與政治、社會以及歷史等領域相關的敏感話題。比如香港和新疆話題。瀏覽德國杜塞爾多夫孔子學院的官方網站，首頁上登出的幾個活動預告分別為德國漢學家顧彬（Wolfgang Kubin）的主題演講--"韓非子--法家和道家學派"、以及院長培高德有關東亞現代史文獻以及古今中國維度的演講。

在被問及為何孔子學院不像歌德學院一樣，研討歷史、政治以及社會批判性話題時，培高德表示，他在與學生的互動中會就香港和新疆的問題暢所欲言。中國方面沒有給他劃定任何禁忌話題。如果脫離了政治層面，我在制定活動內容方面的自由比任何一家歌德學院都多。但為何孔子學院不願意像歌德學院一樣就敏感的歷史、政治以及社會問題展開批判性的公開討論呢？培高德表示，歌德學院在這方面是實屬特例，因為德國人在面對歷史問題時，有著一種特別的開放性和敏銳的認知。

本文章由德國之聲授權提供】

孔子學院德國自民黨共產黨

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