嚴防武漢肺炎！全球航空公司採取因應措施 一次掌握

隨著外界對中國大陸武漢爆發新型冠狀病毒的擔憂升高，全球機場及航空公司紛紛採取行動保護自家員工及乘客。這種新型病毒已造成至少9人喪生和上百人遭感染；美國21日也出現武漢肺炎的首例確診個案。

彭博資訊整理亞洲各國機場及航空公司針對武漢肺炎採取的因應措施，帶您一次掌握。

●香港：香港機場管理局（AAHK）表示，武漢抵港的班機將停在指定區域，而且有一家清潔承包商將對提供給武漢航班乘客使用的航廈進行消毒。AAHK也說，機場的清潔及消毒將全面升級。

在航空業者方面，國泰航空22日針對機組人員工會在「災難性感染」風險的申訴做出回應，表示機組人員若在往返中國的航班值班，可自行決定是否穿戴保護性口罩。

國泰航空也提供服務給乘客，針對1月21日前售出、在1月21日到2月15日往返武漢的所有機票，若要重新訂位、更改航班及退款，將不收手續費。

●南韓：大韓航空為機上的機組人員提供防範有害物質的保護服裝，也計劃每天對往返武漢的飛機進行消毒；先前是每月消毒。南韓20日出現首例確診病例。

●新加坡：星國樟宜機場正加強監控來自武漢在內所有的中國乘客。廉航業者酷航表示，已為所有來自武漢的乘客安排一名健康顧問，並對所有的中國航班提供消毒劑、洗手乳以及外科手術口罩。酷航也說，已準備好飛機消毒協議書給通報疑似載有武漢肺炎感染者的班機。

●日本：日相安倍晉三表示，日本將加強隔離及試驗。厚生勞動大臣加藤勝信21日表示，將提供健康問卷給來自武漢的乘客填寫，也說乘客入境時若感到身體不適，應主動通報。

●印度：位於孟買的賈特拉帕蒂‧希瓦吉國際機場已增加監控措施。英迪拉‧甘地國際機場（德里機場）也說，機場人員會檢查來自武漢疫區的入境乘客。

●澳洲：澳洲健康當局將協助機場人員監看來自武漢的乘客。

●印尼：印尼當局持續要求機場及航空公司採取預防措施，包括利用人體掃描機監看國際乘客。印尼民航總局局長普拉美斯媞表示，飛機必須在降落後提供健康文件及乘客名單。

●越南：越南政府官網表示，內排國際機場已準備好設備來檢查乘客體溫，並表示將在農曆新年期間加強監控，因屆時將有更多班機抵達此地。

●英國：倫敦希斯洛機場表示，正等待公共衛生當局的進一步指令；英國航空正密切注意有關武漢肺炎的情況。