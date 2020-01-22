親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中簽貿易協議
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

強化防疫！移民署停發武漢團入境許可

武漢肺炎疫情蔓延 華航宣布停飛2月10日至27日「台灣-武漢」6航班

日助越燃煤發電 環境大臣提質疑

2020-01-22 18:46台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

日本政府認為新技術建造的燃煤發電廠不會有高污染，與國際社會大相逕庭的觀念也使環境...
日本政府認為新技術建造的燃煤發電廠不會有高污染，與國際社會大相逕庭的觀念也使環境大臣小泉進次郎（右）忍不住質疑。（photo by Twitter）
分享

燃煤發電不環保？日本見解大不同。中美將聯手在越南建設發電廠，日本政府則以輸出高效率燃煤發電技術為由，試圖加入該計畫，卻受到環境大臣小泉進次郎質疑。他指出：「實在不解為何日本要投入大量資金，幫助他國建造不環保的燃煤電廠。」

日將提供融資

據《每日新聞》報導，儘管受到國際社會批評，日本依然在世界各地持續推動燃煤發電計劃，並對發展中國家給予建設燃煤發電廠幫助。

日本環境大臣小泉進次郎對此感到不解，他表示：「將與各部會橫向溝通，以確保政府施政方向正確。」三菱集團旗下一家子公司日前宣佈在越南河靜省啟動「萬安2號」燃煤發電項目，附屬於政府的「國際協力銀行」立刻表示有意願提供該項目融資。

然而該計劃已經確認由中國及美國的建設公司承包，兩國將合力打造出一座可產生1200萬千瓦電力的發電廠。小泉認為，日本政府不顧一切還是要參加的理由，可能是為了防範中國在發電廠產業獨大。他說：「否則日本為何要資助由中國及美國合力建造的發電廠呢？」

新燃煤有效率？

根據《NHK》報導，日本政府堅持燃煤是一種有效率的發電方式，也認為以現在嶄新的科技建造發電廠，不會像老舊發電廠那樣沒效率又高污染，更可以幫助第三世界國家以低廉的成本發電。

小泉回應表示，越南的發電廠將由中美進行建設，因此不符合政府所說的「推廣高效率燃煤發電技術」三菱集團的代表則說：「我們不能就單項建設進行評論，但是除了已經開始的那些項目以外，我們不會再建設新的燃煤發電廠。」

【更多精采內容，詳見

越南三菱

延伸閱讀

推動日本境內電競市場成長 NTT宣布成立全新...

日本男性不能說的痛...最帥大臣請育嬰假 戳...

氣候變遷 德日擬捨棄燃煤發電

62%日本企業促政府：別再仰賴燃煤發電

相關新聞

希臘史上首見 國會料將選出女性總統

2020-01-22 18:28

紐時記者一手觀察：美國到底該憂心中國的哪件事？

2020-01-22 17:08

一到加拿大 哈利就和梅根狀告狗仔侵害隱私

2020-01-22 16:52

美國旅行禁令名單引爭議 川普擬增加7國

2020-01-22 15:44

世界首富貝佐斯手機 傳被沙國王儲植入木馬程式盜取個資

2020-01-22 15:25

不再「停止核試」？ 金正恩揚言毀承諾

2020-01-22 14:53

哈利抵加拿大享天倫 未出席威廉主持晚宴

2020-01-22 14:50

密謀推翻王室？ 泰國第二大反對黨罪名不成立

2020-01-22 14:50

哈利梅根揮別王室 紀念品5折出清

2020-01-22 14:31

因哈紹吉反目 貝佐斯手機被駭 直指沙國王儲

2020-01-22 14:00

兩岸對話困難重重 蔡英文致函教宗譴責中國

2020-01-22 12:38

斬首伊朗將領蘇萊曼尼後 美伊衝突的下一步？

2020-01-22 10:40

美籲中加入核武對談 北京無動於衷

2020-01-22 10:39

陸駐美大使：企圖阻擋中國實現統一的勢力 不可能得逞

2020-01-22 10:38

阻引渡孟晚舟 律師辯非雙重犯罪

2020-01-22 00:19

川普出席達沃斯論壇 自賣自誇美國經濟「我們又贏了」

2020-01-21 22:45

俄國密探偽裝水電工 企圖竊聽達沃斯論壇內容被逮

2020-01-21 22:45

北韓批美國不談非核化 揚言將不遵守停止核試承諾

2020-01-21 22:13

伊朗國會議員懸賞9千萬元 盼有人能行刺川普

2020-01-21 21:20

中共給柏林自由大學一教授職位出資 校友呼籲澄清

2020-01-21 21:16

閨密梅根淡出王室 小威廉絲澳網記者會拒答

2020-01-21 20:35

被問「會想念哈利與梅根嗎？」 卡蜜拉愣了一下這樣說

2020-01-21 19:50

風波暫告一段落 哈利飛加拿大享天倫之樂

2020-01-21 18:19

再拿數據佐證！童貝里籲：有效因應氣候危機時間不多了

2020-01-21 17:36

金正恩前往祖父百歲女戰友靈堂吊唁 宣揚白頭山精神

2020-01-21 17:10

荷包當年被黛妃榨乾 查理恐因哈利手頭再度變緊

2020-01-21 16:45

烏克蘭航空班機墜機伊朗 機上170人全數罹難

2020-01-08 13:30

泰國版童貝里 12歲的莉莉在曼谷運河打撈塑膠垃圾

2020-01-06 13:36
看更多

熱門文章

被問「會想念哈利與梅根嗎？」 卡蜜拉愣了一下這樣說

2020-01-21 19:50

小布高喊安妮絲頓吸引注意 金童玉女終於同框

2020-01-21 20:01

貝佐斯手機被駭 認定沙烏地王儲傳的影片藏病毒

2020-01-22 10:01

川普稱美經濟正前所未有地繁榮 專家拿出這數據狠打臉

2020-01-21 23:22

伊朗國會議員懸賞9千萬元 盼有人能行刺川普

2020-01-21 21:20

川普對陸加徵關稅 不鬆口

2020-01-21 23:28

小男孩傻盯女子胸部 肯德基廣告挨批「性別歧視」急道歉

2020-01-22 14:12

向歐洲開戰！ 川普用對付中國招數 威脅對歐洲車課關稅

2020-01-22 10:43

紐時記者一手觀察：美國到底該憂心中國的哪件事？

2020-01-22 17:08

彭博：蘋果擴大向台積電下單 以滿足iPhone 11強勁需求

2020-01-22 09:57

影／童貝里在台下！川普達沃斯批氣遷「末日預言家」

2020-01-22 13:26

阻醉父施暴 16歲女兒挺身護母慘遭淋汽油燒至毀容

2020-01-22 09:29

綠天鵝襲擊 恐引爆金融危機

2020-01-22 00:06

阻引渡孟晚舟 律師辯非雙重犯罪

2020-01-22 00:19

俄國密探偽裝水電工 企圖竊聽達沃斯論壇內容被逮

2020-01-21 22:45

川普出席達沃斯論壇 自賣自誇美國經濟「我們又贏了」

2020-01-21 22:45

一到加拿大 哈利就和梅根狀告狗仔侵害隱私

2020-01-22 16:52

超可愛！柴犬主人創蜜柑身長計算法 日網友爭相模仿極像邪教儀式

2020-01-22 09:09

武漢肺炎 衝擊亞股

2020-01-22 02:05

地球最古老隕石坑在這！有助解釋「雪球地球」大解凍

2020-01-22 17:07

天外飛來橫禍！ 少年脖子遭尖嘴怪魚刺穿

2020-01-22 13:26

陸駐美大使：企圖阻擋中國實現統一的勢力 不可能得逞

2020-01-22 10:38

川普說與習近平「彼此相愛」 第二階段談判即將展開

2020-01-21 19:45

閨密梅根淡出王室 小威廉絲澳網記者會拒答

2020-01-21 20:35

哈利梅根揮別王室 紀念品5折出清

2020-01-22 14:31

數位稅爭議停火 美法免除貿易戰

2020-01-22 00:41

美國旅行禁令名單引爭議 川普擬增加7國

2020-01-22 15:44

iPhone 11稱霸美國年底購物季 成為最暢銷iPhone機型

2020-01-21 22:28

美財長米努勤：美中第二階段協議將再取消部分關稅

2020-01-21 19:44

世界首富貝佐斯手機 傳被沙國王儲植入木馬程式盜取個資

2020-01-22 15:25

北韓批美國不談非核化 揚言將不遵守停止核試承諾

2020-01-21 22:13

哈利抵加拿大享天倫 未出席威廉主持晚宴

2020-01-22 14:50

兩岸對話困難重重 蔡英文致函教宗譴責中國

2020-01-22 12:38

洗澡像置身雲中 這款蓮蓬頭竟讓庫克一試成金主

2020-01-21 23:43

免疫研究新發現 英團隊：可望治療所有癌症

2020-01-22 01:04

美籲中加入核武對談 北京無動於衷

2020-01-22 10:39

美法達協議 數位稅大戰停火

2020-01-22 00:08

瑞士阻幣值攀升 避險天堂陷危機

2020-01-21 19:05

中共給柏林自由大學一教授職位出資 校友呼籲澄清

2020-01-21 21:16

一次比一次貴！川普二訪達沃斯花1.2億 為女兒多花百萬

2020-01-22 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top