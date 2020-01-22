日助越燃煤發電 環境大臣提質疑

日本政府認為新技術建造的燃煤發電廠不會有高污染，與國際社會大相逕庭的觀念也使環境大臣小泉進次郎（右）忍不住質疑。（photo by Twitter） 分享 facebook

燃煤發電不環保？日本見解大不同。中美將聯手在越南建設發電廠，日本政府則以輸出高效率燃煤發電技術為由，試圖加入該計畫，卻受到環境大臣小泉進次郎質疑。他指出：「實在不解為何日本要投入大量資金，幫助他國建造不環保的燃煤電廠。」

日將提供融資

據《每日新聞》報導，儘管受到國際社會批評，日本依然在世界各地持續推動燃煤發電計劃，並對發展中國家給予建設燃煤發電廠幫助。

日本環境大臣小泉進次郎對此感到不解，他表示：「將與各部會橫向溝通，以確保政府施政方向正確。」三菱集團旗下一家子公司日前宣佈在越南河靜省啟動「萬安2號」燃煤發電項目，附屬於政府的「國際協力銀行」立刻表示有意願提供該項目融資。

然而該計劃已經確認由中國及美國的建設公司承包，兩國將合力打造出一座可產生1200萬千瓦電力的發電廠。小泉認為，日本政府不顧一切還是要參加的理由，可能是為了防範中國在發電廠產業獨大。他說：「否則日本為何要資助由中國及美國合力建造的發電廠呢？」

新燃煤有效率？

根據《NHK》報導，日本政府堅持燃煤是一種有效率的發電方式，也認為以現在嶄新的科技建造發電廠，不會像老舊發電廠那樣沒效率又高污染，更可以幫助第三世界國家以低廉的成本發電。

小泉回應表示，越南的發電廠將由中美進行建設，因此不符合政府所說的「推廣高效率燃煤發電技術」三菱集團的代表則說：「我們不能就單項建設進行評論，但是除了已經開始的那些項目以外，我們不會再建設新的燃煤發電廠。」

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