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武漢台商發燒9天返台就醫被罵翻 中央指揮中心這樣說

一到加拿大 哈利就和梅根狀告狗仔侵害隱私

2020-01-22 16:52聯合報 編譯張佑生╱即時報導

梅根被英媒視為眼中釘，讓哈利王子想逃脫責任。路透資料照片
梅根被英媒視為眼中釘，讓哈利王子想逃脫責任。路透資料照片
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英國哈利王子20日晚間從倫敦一到加拿大溫哥華，就對狗仔採取法律行動，宣稱狗仔偷拍他下飛機的照片，以及梅根帶兒子亞契在公園玩，旁邊有英國和加國警方隨扈，已經侵犯隱私權並造成危險。加拿大卑詩省的隱私權法對於遭偷拍有監視構成犯罪的特別規定。

哈利與梅根搬到加拿大，一年維安隨扈費用約合台幣1.17億元，還不曉得由哪國政府埋單或如何拆帳。哈利方面主張狗仔躲在公園草叢裡面偷拍，狗仔否認，表示是在公眾小徑上拍攝，梅根也沒有被騷擾或受到威脅的感覺。

偷拍加拿大隱私權哈利王子

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