世界首富貝佐斯手機 傳被沙國王儲植入木馬程式盜取個資

英國衛報報導，世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）在WhatsApp上收到沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的影音訊息，打開後手機就被植入木馬程式，幾小時內就有大批個資遭到竊取。

報導指出，貝佐斯是華盛頓郵報的老闆。華郵大幅報導特約記者哈紹吉慘遭沙國當局殺害支解，引起沙國王室不悅，可能想藉由黑資料來嚇阻華郵繼續窮追猛打。