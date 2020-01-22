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世界首富貝佐斯手機 傳被沙國王儲植入木馬程式盜取個資

2020-01-22 15:25聯合報 編譯張佑生╱即時報導

英國衛報報導，世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）在WhatsApp上收到沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）的影音訊息，打開後手機就被植入木馬程式，幾小時內就有大批個資遭到竊取。

報導指出，貝佐斯是華盛頓郵報的老闆。華郵大幅報導特約記者哈紹吉慘遭沙國當局殺害支解，引起沙國王室不悅，可能想藉由黑資料來嚇阻華郵繼續窮追猛打。

沙國駐美大使館否認報導為真，呼籲當局介入調查讓真相大白。

貝佐斯與女友羅倫桑切斯21日在泰姬哈陵前曬恩愛。路透
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沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（左）。美聯社
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貝佐斯華盛頓郵報王儲

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