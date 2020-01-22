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不再「停止核試」？ 金正恩揚言毀承諾

2020-01-22 14:53世界日報 編譯中心╱綜合21日電

北韓揚言不遵守停止核試承諾。 歐新社
北韓揚言不遵守停止核試承諾。 歐新社
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北韓今天表示，由於美國不理會在去年底完成核子會談的期限，北韓覺得不必再受到自己所作的承諾束縛，包括停止核子測試和試射洲際彈道飛彈，並且可能尋求採行新路線。

此外，南韓媒體報導，北韓領導人金正恩更換了一直負責與美國進行去核化談判的外務相（外交部長）李容浩，任命對美國、對南韓強硬派的李善權為繼任者，可能會使北韓和美國的對話更加膠著。

金正恩訂下去年12月31日為與美國進行去核化會談的最後期限，白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）當時曾表示，美國已開啟與北韓溝通的管道，希望金正恩仍能信守在與美國總統川普舉行高峰會時所作的承諾。

不過，北韓駐日內瓦代表團參事朱勇哲在聯合國所支持的裁減軍備會議表示：「由於另一方未能信守承諾，我們發現沒有理由再單方面受到這項承諾束縛。」

美國裁軍大使伍德對北韓方面這項說法表達關切，表示美方希望北韓重回談判桌。

朱勇哲以北韓代表身分發言，指控美國對北韓施行「最嚴苛和不人道的制裁」。他又說：「如果美國想強推單方面的要求，並且堅持實施制裁，北韓可能被迫尋求採行新路線。」美國軍方指揮官表示，這可能包括試射長程飛彈以及測試核彈頭。

另外，南韓「東亞日報」20日在頭版以「北韓將軍部強硬派拉上對美國外交正前方」為標題，就北韓撤換外務相李容浩作出報導。新任外務相是祖國和平統一委員會委員長李善權。

這一人事更迭是自2016年金正恩被擁戴為國務委員會委員長後，四年來第一次更換外務相。

李善權出身於軍方，曾擔任南北韓軍事工作會談代表，與同樣是軍方出身、被認為是「天安艦」被襲事件責任人的前統一戰線部部長金英哲等同為強硬派。

金正恩撤換李容浩，罕見提拔幾乎沒有外交經驗的李善權為外務相，被解讀為是向美國施壓的象徵性措施，如果美國總統川普不採取保障北韓體制等令人滿意的相應措施，去核化談判就不會進行。

報導稱，在川普總統的親筆信外交上，北韓也明確了對美強硬路線，預計北韓和美國對話將不可避免地長期膠著。

北韓金正恩川普

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