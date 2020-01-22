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哈利抵加拿大享天倫 未出席威廉主持晚宴

2020-01-22 14:50世界日報 編譯中心╱綜合21日電

哈利飛加享天倫未出席威廉夫婦主持晚宴。 路透社
哈利飛加享天倫未出席威廉夫婦主持晚宴。 路透社
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英國媒體報導，哈利王子20日出席在倫敦舉辦的英國與非洲投資峰會後，傍晚搭乘班機飛往加拿大西岸緊鄰太平洋的溫哥華島，準備與妻子梅根及兒子亞契會合。哈利21日下機時面露笑容，看起來很期待展開新生活；而梅根20日也被媒體捕捉到帶著亞契在林間溜狗，並有保鑣跟隨，全程笑開懷。

頭銜為薩塞克斯公爵和公爵夫人的哈利和梅根準備完全退出、不再代表英國王室，這場出走危機動搖了存在好幾世紀的英國王室。

每日電訊報報導，哈利20日出席在倫敦舉辦的英國與非洲投資峰會後，搭乘傍晚飛往溫哥華的班機。一般預料，這項投資峰會是哈利履行王室成員職務的最後官方行程之一。隨後他與首相強生等人進行20分鐘私下會晤，強生表示，全英國都希望祝福哈利和梅根未來一切順利。

峰會結束後，哈利缺席在白金漢宮舉辦的款待非洲多國領袖晚宴，避免模糊哥哥威廉王子夫婦主持晚宴的焦點。

威廉在主持英非投資高峰會晚宴時表示：「非洲大陸在我心中擁有特別位置，在我的母親去世後不久，我父親就帶著我和弟弟去了那裡。」發言忍不住提到哈利，可見威廉還是相當掛心弟弟。

而哈利的繼母、查理王儲的夫人卡蜜拉20日造訪慈善機構時，突然被記者問到：「會不會想念哈利與梅根？」卡蜜拉稍微愣了一下，然後微笑回答：「嗯。當然會。」（Hmm. Course.）

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