密謀推翻王室？ 泰國第二大反對黨罪名不成立

泰國第二大反對黨「反王室」罪名不成立。 歐新社 分享 facebook

泰國憲法法院21日以證據不足為由，裁定「未來前進黨」（FFP）領袖「反王室」指控不成立，憲法法庭這項裁決宣布後，未來前進黨總部歡聲雷動，支持者高喊「民主萬歲」和「獨裁統治去死」的口號。

不過這個深受年輕族群愛戴的政黨仍面臨遭解散的風險。未來前進黨推動終止徵兵制與刪減國防支出，並批評軍人干政，親軍方的建制派視他們為眼中釘。這個泰國第三大黨、第二大反對黨還被控煽動叛亂，包括勾結神秘組織「光明會」，陰謀論者聲稱，光明會意圖控制全世界。

裁決認為，未來前進黨的黨章及其領袖的受訪內容、言論、學術研究，並無申訴書中所謂的損害君主制，但其中一位法官建議該黨黨章應修改為「遵守以國王作為國家元首的民主制度」。

泰國首席申訴專員一名前顧問去年7月提出申訴書，指控未來前進黨黨魁、億萬富豪他納通與秘書長比亞卜等人意圖推翻泰國王室。反軍人干政的未來前進黨否認指控，認為是首相巴育政府打壓異見之舉。

自2007年至今，泰國已解散五個政黨。朱拉隆功大學安全與國際研究中心主任蒂提南表示，這是「劣幣驅逐良幣」。

由於總理巴育領導的保王派政府造成內部對立，泰國仍陷政治泥淖。巴育原本是陸軍總司令，2014年發動政變而大權在握。